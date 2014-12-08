焦点：欧盟列出1.3万亿欧元潜在投资项目清单 以振兴经济

路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟已经列出一份总价值1.3万亿欧元(1.59万亿美元)的近2,000个项目清单，作为一项投资计划的潜在备选项目，在不增加各国债务情况下振兴经济和就业。

据欧洲央行(ECB)的数据，投资受到欧洲金融危机的严重打击，在欧元区的投资从2008年以来下降了约20%。各国希望放松预算的严厉约束，以促进投资。

据路透看到的一份文件，应欧盟执委会主席容克的要求，欧盟各国政府提出了一份项目清单，从赫尔辛基的新航站楼到英国的防汛设施均包括在内。

“确认了近2,000个项目，总投资规模为1.3兆(万亿)欧元，其中5,000亿将在未来三年内落实，”文件表示。这份文件由欧元区各国政府、欧洲投资银行和欧盟执委会拟定，欧盟各国财长周二将就此进行讨论。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，脆弱的地区经济“有力地凸显出这份宏大投资计划的必要性”。

不过分析师们认为，这些项目并不一定会帮助拉低接近纪录水准的失业率、抵御欧元区通缩或提振疲弱的企业信心，而且迄今为止，各国在共同出资问题上也不情愿。

清单列出的项目还包括荷兰住房改造、爱尔兰修建新港口以及连接爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰的快速铁路，这条铁路造价将在45亿欧元。欧盟官员强调，投资计划中的项目尚未最终确定。

其他可以创造就业的项目有德国氢燃料电池动力车充电站、西班牙高速宽带网络扩建和提高法国公共建筑节能效率的工程。近三分之一的项目都与能源有关，另外三分之一侧重于交通，其余项目则主要涉及创新、环境和住房。

**重大妥协**

欧盟执委会计划让第一批项目做好在6月吸引民间资金的准备。这其中许多项目一直因为缺乏融资而受挫，也有一些跨境项目因为政治因素而受到影响。

容克于上月提出一项计划，希望以此吸引约3,150亿欧元的欧盟新资金，其中主要为民间资本。这是欧盟一项全面计划的组成部分，该计划旨在摆脱债务和银行业危机以后数年来的低增长局面。

欧盟将拨出80亿欧元，帮助向欧洲投资银行(EIB)管理的一个特别基金提供210亿欧元资本。

欧盟执委会还要求成员国为该基金出资，这项支出将不会纳入债务和赤字的计算当中。

这项投资计划在一些人看来，是与欧洲央行达成的重大妥协。

按照计划，各国政府将进行结构性改革和投资，为欧洲央行启动美国式的量化宽松举措(通过购买主权债向经济挹注资金)提供理由。

欧洲央行总裁德拉吉周一出席布鲁塞尔的欧元区财长会议，下周将回来参加一个欧盟领导人峰会，会上可能对这项复苏策略进行具体充实。

贾克计划的相关图表请点选： link.reuters.com/jem53w

(完)

(编译 张涛/洪曦/郑茵 审校 李婷仪/李爽/龚芳)

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