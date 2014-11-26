欧盟执委会主席提出振兴欧盟成长的投资计划

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透斯特拉斯堡11月26日 - 欧盟执委会主席容克(Jean-Claude Juncker)周三提出一项计划，将推出约3,000亿欧元(3,750亿美元)的欧盟新投资，其中大多为民间投资，他称已经到了在不增加公共债务情况下推动成长的时候。
贾克向位于斯特拉斯堡的欧洲议会表示，他的计划是让欧洲民众重新取得工作机会的第三个步骤；他并强调仍需继续努力推动高龄化经济体的结构改革、缩减在金融危机期间推高的巨额债务及高额赤字。
本月走马上任的贾克表示，“欧洲需要推一把，而今日欧盟执委会则是扮演带头的角色。”
他承认有人批评该计划中缺少一项重要内容，即新增公共支出。欧盟官员称，欧盟仅拨备80亿欧元资金，以帮助为一项特别基金提供210亿欧元资本。该基金由欧洲投资银行管理，他们认为未来三年将能带动3,150亿欧元投资。
但他表示，增加公共债务没有帮助，坚称欧盟不只是要“把钱挪来挪去”。“我们没有印钞机器。我们需要吸引资金为我们所用。”
他认为，欧洲处在“投资陷阱”(investment trap)的情况，民间投资者虽手握大量流动性，但不愿意投资，其中部分流动性还是欧洲央行为防止通缩所提供。
通过为那些改善欧洲基础设施的项目提供担保并由此吸纳初期风险，贾克认为欧盟可以吸引到更多民间投资加入。
他表示，对于欧洲战略投资基金的宏大计划，3,150亿欧元并不是个上限。各国政府和其它组织也将会贡献资金。
在贾克发表言论后，欧洲投资银行总裁Werner Hoyer对欧洲议会表示，他所掌管的银行已经准备好，以让资金快速流动起来。Hoyer承认这对于欧洲经济问题而言并不是灵丹妙药，但这是欧盟策略中有用的一部分。（完）
(编译 王丽鑫/张明钧/高琦 审校 艾茂林/王洋)
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