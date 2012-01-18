若欧盟推迟对伊朗石油禁运 布兰特原油或现正价差

若欧洲推迟对伊朗的石油禁运，北海布兰特原油期货看起来定将重回正价差，近月合约将在近六个月来首次较远月贴水。

* 近月合约走弱正在改变布兰特原油期货价差结构

* 期货曲线或从逆价差转变为正价差

* 欧盟推迟对伊朗的制裁或成为导火索

记者 Christopher Johnson; 编译 丁琦/梁睿雪

路透伦敦1月17日电---若欧洲推迟对伊朗的石油禁运的话,北海布兰特原油期货看起来定将重回正价差,近月合约将在近六个月来首次较远月贴水.

对伊朗石油供应缺失,及其与西方紧张局势加剧的忧虑,一直是支撑油价的关键因素,尽管利比亚等其他产油国的供应正在改善.

但部分形势最为脆弱的欧盟经济体是伊朗原油的大买家,即便采取禁运,欧盟料也会缓步推行,以让这些经济体找到其他供应来源.

这将消除油价的一个关键支撑因素,或将帮助重现在去年8月消失的期货价差结构.

欧盟国家计划在1月23日举行的外长会议上同意对伊朗的最新制裁.

"欧盟的决定关系重大,"Petromatrix的能源市场顾问Olivier Jakob表示.

"如果他们将对伊朗石油禁运推迟六个月,我们很可能会看到大量库存得到补充,市场很可能重回正价差状态.我们已在重返这一方向."

欧盟国家已原则同意禁止进口伊朗石油,但数个国家担心这会影响其经济,该决定可能被推迟.外交人士称,目前已浮现这样的共识,即任何制裁都须等到六个月後执行.

交易员称,含硫量较低的优质原油市场供应充足,正迅速趋於宽松,因利比亚在战後恢复石油出口,且其他OPEC成员国保持高产量.

去年因利比亚内战造成该国石油供应中断,促使近月油价对远月出现坚挺的升水,市场呈现逆价差格局.在正常情况下,利比亚石油日产量约为160万桶,其生产的高质量原油在某些方面与北海布兰特原油相近.

布兰特原油期货仍交投于每桶111美元的去年均价附近,这是有史以来最高的年度水准.

目前为3月合约的近月布兰特原油期货较6月期约升水约0.6美元. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

欲浏览布兰特原油期货价格曲线图表,请点选链接:(link.reuters.com/fyw95s)

欲浏览布兰特原油升贴水变化图表,请点选链接:(link.reuters.com/hyw95s)

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**暖冬**

但就在利比亚石油重返市场之际,欧元区债务危机恶化导致当地景气直转急下,可能陷入衰退,而西方燃料油需求下跌已令一些炼油商退场.

北半球今冬温暖,消费国已开始重新增加石油库存.对伊朗与美国之间冲突的忧虑也是少数支撑近月油价的主要因素之一.

如果欧盟果真决定对伊朗实施禁运、但时点却大幅推迟,将令消费国有更多时间来寻找其它石油供应,并除去一个令伊朗和欧洲间局势紧张的直接因素.

经纪商Jefferies Bache的美国石油分析师Jim Ritterbusch在一份写给能源客户的信中表示,布兰特原油可能很快将重回正价差.美国原油期货,即西德克萨斯中质油(WTI)已经出现正价差.

"除预期布兰特原油/美国原油价差每桶将缩窄数美元之外,我们还预期布兰特油价曲线将进一步走弱,3月/4月合约价差正逐渐出现小幅正价差,"Ritterbusch说.

在即期北海原油船货互换市场、"已确定装船日期的布兰特原油"(dated Brent)实货市场、以及近月二月布兰特期货在周一到期前都曾短暂出现正价差.

"dated Brent与第二及第三个月布兰特原油合约贴水已经走阔至每桶1美元以上,为去年2月中以来首见,而去年2月正是利比亚原油退出市场的前夕,"谘询公司JBC Energy研究主管David Wech在一份名为"正价差即将来临"的报告中表示.

"这绝非偶然,利比亚恢复日产量约90万桶的原油生产,令欧洲地区、特别是地中海的低硫原油价差承受巨大压力."

多位交易商表示,布兰特近月跨月价差目前来到去年8月以来最疲弱水准,而大西洋盆地(Atlantic Basin)周围的实货轻质低硫原油价差正在下滑.

"近月布兰特原油价格曲线重现正价差的景象可能会蔓延至头四个月合约,因实际情况是石油输出国组织(OPEC)产量处於高位、经济成长不振以及暖冬,令库存温和增加,"摩根大通分析师Lawrence Eagles等人在报告中指出.(完)

--审校 王洋/张明钧

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