欧盟外长会议将支持伊朗核协议

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟周一将批准伊朗与世界大国达成的核协议，这将是通向欧洲解除对伊朗制裁的第一步；欧盟希望以此发出美国国会将跟近的信号。
欧盟外长们周一在布鲁塞尔开会，讨论上周达成的伊朗核协议。联合国安理会料在周一晚些时候投票支持该协议。
“今天，我们预计安理会将投票支持该协议，我们也会这么做，”欧盟外交政策负责人莫盖里尼对记者们说道。
欧盟外交官们表示，欧盟最终将解除经济和金融制裁，可能重新在德黑兰设欧盟代表处，但将继续禁止提供弹道导弹技术以及维持与人权相关的制裁。
美国国会周日收到伊朗核协议，从周一开始拥有60天时间决定批准还是否决。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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