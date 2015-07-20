欧盟外长会议将支持伊朗核协议

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟周一将批准伊朗与世界大国达成的核协议，这将是通向欧洲解除对伊朗制裁的第一步；欧盟希望以此发出美国国会将跟近的信号。
欧盟外长们周一在布鲁塞尔开会，讨论上周达成的伊朗核协议。联合国安理会料在周一晚些时候投票支持该协议。
“今天，我们预计安理会将投票支持该协议，我们也会这么做，”欧盟外交政策负责人莫盖里尼对记者们说道。
欧盟外交官们表示，欧盟最终将解除经济和金融制裁，可能重新在德黑兰设欧盟代表处，但将继续禁止提供弹道导弹技术以及维持与人权相关的制裁。
美国国会周日收到伊朗核协议，从周一开始拥有60天时间决定批准还是否决。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-