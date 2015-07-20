欧盟外长会议将支持伊朗核协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟周一将批准伊朗与世界大国达成的核协议，这将是通向欧洲解除对伊朗制裁的第一步；欧盟希望以此发出美国国会将跟近的信号。

欧盟外长们周一在布鲁塞尔开会，讨论上周达成的伊朗核协议。联合国安理会料在周一晚些时候投票支持该协议。

“今天，我们预计安理会将投票支持该协议，我们也会这么做，”欧盟外交政策负责人莫盖里尼对记者们说道。

欧盟外交官们表示，欧盟最终将解除经济和金融制裁，可能重新在德黑兰设欧盟代表处，但将继续禁止提供弹道导弹技术以及维持与人权相关的制裁。

美国国会周日收到伊朗核协议，从周一开始拥有60天时间决定批准还是否决。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。