欧盟对伊朗能源产业实施更严厉制裁（更新版）

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
(新增细节)
* 欧盟确认伊朗新制裁目标
* 有超过30家公司和机构列为制裁对象
* 包括全球最大石油出口商之一的NIOC
路透布鲁塞尔10月16日电---欧盟政府周二对伊朗油气行业的主要国有公司进行制裁,并加强对央行的限制,加大对伊朗核计划施压.
在欧盟的官方公报中有逾30家公司和机构被列为资产在欧洲遭冻结的对象,其中包括了全球最大石油出口商之一的伊朗国家石油公司(NIOC).
美国上个月已对NIOC做出制裁,因西方政府希望抑制伊朗透过向全球出口石油以取得资金的能力.
欧盟27国政府周一祭出对伊朗产业、银行业及能源业最新更全面的制裁,以期让伊朗更严肃看待其核计划磋商.该最新的制裁名单则为周一决定的细项内容.
伊朗否认核计划有任何的军事意图,并称将不会放弃,除非解除主要的国际制裁.
周二的名单中,欧盟亦把NIOC子公司、伊朗国家天然气公司及其他监管油轮业的国有企业列为制裁目标.数家银行也在名单上.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。
路透东京2月24日 - 东芝周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。