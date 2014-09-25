欧盟研议在对伊朗制裁解除前提下进口伊天然气计划

路透9月24日 - 欧盟正悄悄加速推进一项从伊朗进口天然气的计划。欧盟与全球最大天然气供应国俄罗斯的关系越来越冷淡，与伊朗的关系却日渐融冰。

欧盟执委会一位与研究欧盟能源策略有关的消息人士对路透说，两个假设前提--即伊朗制裁获解除、额外增建油管基础设备--并未妨碍欧盟做准备。

“伊朗距离成为我们中期做法第一优先的顺位还很遥远。中期做法旨在帮助我们降低对俄罗斯天然气供应的依赖，”这位消息人士说。“伊朗的天然气可相当容易来到欧洲；而在政治层面，伊朗和西方国家之间也有明显和睦。”

俄罗斯现为欧洲最大天然气供应国，每年满足欧洲三分之一的需求，价值达800亿美元。欧盟因乌克兰问题而制裁俄罗斯，使得欧盟必须另辟其他天然气供应来源。

伊朗天然气蕴藏量为全球第二，仅次于俄罗斯。从伊朗与西方国家就争议性核子问题的谈判进展来看，伊朗是欧洲潜在的天然气供应替代选择。

在俄罗斯吞并乌克兰之后，有一份为欧盟对外政策部门准备的文件说：“天然气产量的高潜力、国内能源产业进行中的改革、以及当前其与西方国家进行关系正常化，使得伊朗成为替代俄罗斯的可靠选择。”

不过，该文件也说，伊朗在短期无法成为可靠的能源供应替代选择，因为伊朗正遭制裁，而且在其出口可维持下去之前，需要庞大的基础建设。

根据路透见到的欧盟能源安全内部文件，也叙述了接触中亚地区非欧盟进口天然气的新供应来源，其中包括伊朗。

伊朗也很想出售其天然气。伊朗正利用伊斯兰国在中东崛起引发动乱的机会与旧敌人改善关系。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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