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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 5日 星期四 13:59 BJT

独家：欧盟就禁运伊朗原油达成原则性共识

欧盟外交官周三称，欧洲政府周三就禁止进口伊朗石油达成原则性共识。欧盟可能对伊朗石油实施禁运，及美国总统奥巴马新年前夕将严厉的金融制裁措施签署立法，结成了打击伊朗核计划的西方阵营。欧盟国家每天购买约45万桶伊朗石油，是仅次于中国的第二大伊朗原油出口对象。路透

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