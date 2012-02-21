IEA称欧盟能应对伊朗石油供给中断

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透伦敦2月20日电---国际能源署(IEA)一官员周一称,欧盟可以应付伊朗突然中断对其的石油出口,因买家已经为欧盟即将禁运伊朗石油做好调整.
油价周一升至每桶121美元上方的八个月高位,因在欧盟针对伊朗石油的进口禁令於7月1日生效前,伊朗称已经中断对英法企业的出口.
"我们认为这不会对市场产生实质影响,因法国和英国已经停止从伊朗购买原油,"IEA能源市场和安全主管Didier Houssin称.
行业消息人士称,欧洲石油买家在制裁前已经减少对伊朗石油的采购,3月运往欧洲的石油减少逾三分之一--或每日逾30万桶.
鉴於买家为伊朗石油禁运做好准备,且北半球冬季结束时原油需求通常下降,欧盟也能应付伊朗石油销售进一步减少.
"若伊朗采取类似举措立即中断出口,我们认为不会对市场产生非常重大的影响,"Houssin称.
IEA成员国被要求持有紧急石油库存,以防供给中断,该机构去年在利比亚出口减少时动用了这些储备.
Houssin称该机构准备好在必要时再次进行应对.
"我们一如既往地密切监控局势,"他称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
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