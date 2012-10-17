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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 11:44 BJT

中国批评欧盟对伊朗实施新制裁

中国周二批评欧盟就伊朗核项目对其实施新制裁，再次呼吁通过对话解决僵局。中国外交部发言人洪磊表示中国反对对伊朗实施单边制裁，认为这无法从根本上解决伊朗问题。欧盟此次制裁的目标是伊朗油气行业的大型国有企业，并加强对伊朗央行的限制，加大对伊朗的施压力度。路透

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