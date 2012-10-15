欧盟拟通过新举措加大对伊朗制裁

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透卢森堡10月15日电（记者 Justyna Pawlak/Sebastian Moffett）---欧盟国家政府周一打算加大对伊朗的制裁压力，拟通过针对伊朗银行业、工业以及船运的新制裁举措。
外界对伊朗核项目用作军事目的的担忧日益增多，今年外交手段也未能解决这一僵局，新举措将是欧洲迄今对伊朗施加的最严厉制裁之一。
伊朗坚称，其核项目仅为和平用途，并在4月以来的三轮谈判中表示不会让步，除非针对该国的主要经济制裁取消。
但欧洲与美国政府也拒绝照办，且随着他们日益担忧伊朗核问题可能引发一场新战争席卷中东，反而加大对伊朗的经济制裁力度。
“在过去一两个月，伊朗未就任何主要问题让步，因此我们必须通过制裁加大压力，”德国外交部长韦斯特威勒（Guido Westerwelle）在柏林表示。
韦斯特威勒将於周一在卢森堡与其他国家外长商讨通过新制裁举措，他也表示外交手段仍是可行选项。
“我们对伊朗的立场仍然是：带着阻止伊朗获取核武器这一明确目的，进行实质性谈判。是时候通过政治途径解决问题了。”
在周一的卢森堡会议上，各国外长还将延长针对白俄罗斯践踏人权而施加的制裁，并将通过对叙利亚的新一轮制裁，以迫使叙总统阿萨德停止针对反抗力量的暴力行为。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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