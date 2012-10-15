欧盟拟通过新举措加大对伊朗制裁

路透卢森堡10月15日电（记者 Justyna Pawlak/Sebastian Moffett）---欧盟国家政府周一打算加大对伊朗的制裁压力，拟通过针对伊朗银行业、工业以及船运的新制裁举措。

外界对伊朗核项目用作军事目的的担忧日益增多，今年外交手段也未能解决这一僵局，新举措将是欧洲迄今对伊朗施加的最严厉制裁之一。

伊朗坚称，其核项目仅为和平用途，并在4月以来的三轮谈判中表示不会让步，除非针对该国的主要经济制裁取消。

但欧洲与美国政府也拒绝照办，且随着他们日益担忧伊朗核问题可能引发一场新战争席卷中东，反而加大对伊朗的经济制裁力度。

“在过去一两个月，伊朗未就任何主要问题让步，因此我们必须通过制裁加大压力，”德国外交部长韦斯特威勒（Guido Westerwelle）在柏林表示。

韦斯特威勒将於周一在卢森堡与其他国家外长商讨通过新制裁举措，他也表示外交手段仍是可行选项。

“我们对伊朗的立场仍然是：带着阻止伊朗获取核武器这一明确目的，进行实质性谈判。是时候通过政治途径解决问题了。”

在周一的卢森堡会议上，各国外长还将延长针对白俄罗斯践踏人权而施加的制裁，并将通过对叙利亚的新一轮制裁，以迫使叙总统阿萨德停止针对反抗力量的暴力行为。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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