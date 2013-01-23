欧洲金融: 欧盟拟助爱尔兰和葡萄牙重返市场,或考虑延长经济贷款限期

路透布鲁塞尔1月22日 - 欧洲官员正检视能够降低爱尔兰、葡萄牙财政负担的方法,包括延长偿还现有债务限期等,以帮助两国于今年稍晚重返国际债市.

欧盟执委会正为两国起草方案,寻找能够更好地增强投资者对两国信心并改善两国景况的方法.这两国已被市场拒之门外长达两年.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在一场新闻发布会上表示,其中一个方案可能是欧元区救援基金提供预防性信用额度,结合欧洲央行在二级市场购债.

欧洲央行购债,亦称直接货币交易(OMT),只对已在市场中标售10年期等较长期债的国家开放,而爱尔兰和葡萄牙均未达到这一条件.但爱尔兰已经计划很快要推出九年期公债.

两国还希望延长欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)提供的紧急贷款限期,以降低两国的巨额偿债负担.葡萄牙将要在2016年和2021年偿还两笔大额债务,爱尔兰则是在2016年和2022年.

"爱尔兰和葡萄牙都申请了延长限期,我们认为我们应该就ESM和EFSF在这一点上进行讨论,"雷恩表示.

"从执委会的角度来看,我可以说我们的立场是原则上倾向于这一方案."

他称,欧盟财长可能会在3月初的会议上再次讨论这个议题.