美英曾监控以色列和欧盟高官--斯诺登揭秘

路透伦敦12月20日 -根据周五发表的斯诺登最新提供的文件，英国和美国间谍曾将目标瞄准一名欧盟高官、德国政府建筑和以色列总理办公室。

英国《卫报》和《纽约时报》援引美国国安局承包商前雇员斯诺登提供的秘密文件的报道称，英美2008-2011年间谍活动的目标还包括外国能源企业和援助组织。

上述媒体报道称，2009年1月英美两国国安机构盯上了时任以色列总理奥尔默特（Ehud Olmert）的邮件地址。报道称，特工还监控了时任以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）及参谋长Yoni Koren之间的邮件往来。

据悉，其它的监控目标包括联合国儿童基金会，法国援助组织Médecins duMonde，法国油企道达尔(TOTF.PA)和法国国防企业Thales Group (TCFP.PA)。

欧盟负责反垄断调查的欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)似乎也上了英国政府通信总部（GCHQ）的名单，不过还不清楚谁下令实施的监控。

美国国安局（NSA）一名女发言人称，该机构没有利用间谍手段帮助美国企业。

然而，欧盟委员会表示，如果其高管确实曾被作为监控目标，这将是“不可接受的”。

德国内务部发言人称，据他所知，政府内部网络通讯是安全的。他表示内务部正在就报道内容进行调查。

英国GCHQ表示，知悉上述报道内容，但未对情报问题置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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