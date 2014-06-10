小型飞机制造商拟复制汽车业经验 寻找合资伙伴打开中国市场

路透北京6月10日 - 比亚乔航空工业(Piaggio Aero Industries SpA)虽拥有百年历史，但向来只在本国意大利制造飞机。如今，这家私人飞机供应商有意在距家乡很遥远的地方成立新合资企业--在中国制造飞机。

比亚乔航空工业首席商务官Giuliano Felten说，该公司已与中国国营企业及省级政府官员讨论过有关在中国合资设厂生产飞机的事宜。一级方程式赛车(F1)法拉利车队的私人飞机就是由比亚乔航空所制造，目前法拉利家族仍拥有该公司一小部分股权。

如果比亚乔航空找到合伙对象，就可如越来越多的小型飞机制造商那样，汲取国际车商的经验。过去20年来，在全球汽车制造商联合本地伙伴合力之下，终把中国变成全球最大的汽车市场。

从西斯纳(Cessna)到巴西航空工业公司(Embraer)的飞机制造商，在大中华地区的商务喷气式飞机市场充满爆发式成长的前景。根据加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)的估算，此区域在未来20年交机数量可能超过2,400架，价值超过650亿美元，是当前机队的八倍--虽然无法与北美同期的预估销售金额2,570亿美元相比，但仍具极大的成长潜力。

“相对于从海外进口飞机，在这个国家内运作的同时又有一个代表参与的话，对大家都会比较容易一些，”比亚乔航空工业的Felten最近在上海的一次航空展中对路透说。“我们对此很认真地在考虑。”他说。但他不愿明确指出在中国的可能合伙对象。他说，目前台面上还没有计划，但未来“是有可能的”。

比亚乔航空工业与摩托车Vespa制造商Piaggio & Cie SpA PIA.MI 系出同门，但现在98%的股权是由阿布札比投资者Mubadala Development Co所持有。其余股份则由著名的法拉利创始人恩佐(Enzo)的儿子Piero Ferrari所持有。比亚乔航空工业拒绝给出其在中国的营收细节。

**汽车行业模式**

在汽车行业，中国政府规定外资汽车厂商若想在中国生产，须与本土企业组建合资公司，共同分享收入，这与巴西和印度做法不同。外资飞机公司要在中国国内生产，也必须同本土企业合资。

经过一番突飞猛进的学习之后，中国在五年前成为全球最大的汽车市场，2013年汽车销量达到2,200万辆。而且，外国汽车制造商仍然是自己品牌和核心技术的合法拥有者。

在小型飞机行业高端领域，有些人认为，由于商用飞机市场数量较小，因此在中国建新厂几乎没有经济合理性。商务飞机售价动辄数百万美元，每小时租金也高达上千美元。

General Dynamics(GD.N)旗下湾流航太，以及法国达索飞机制造公司(Dassault Aviation SA) (AVMD.PA)旗下Dassault Falcon Jet Corp，都没有在中国生产飞机的计划，就像汽车业的劳斯莱斯和宾利(Bentley)。根据咨询公司Asian Sky Group，湾流是大中华区飞机市场的领头羊。

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但中国飞机业的很多人认为，上述看法只代表少数人的观点。

“除了Falcon和湾流以外，全球几乎所有小型飞机制造商都讨论过在华建立合资公司，”熟悉情况的中航通用飞机有限责任公司管理人员对路透表示。

“有些企业取得进展，其他企业仍在观望。就像20年前的汽车企业，没人想被落下。”

加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)表示，在中国并无商用飞机合资公司，且未透露未来在该市场的计划。庞巴迪在大中华商用飞机市场的地位仅次于湾流。

**理性选择**

对于负责在华发展德事隆(Textron Inc)(TXT.N)旗下西斯纳品牌等航空业务的William Schultz而言，理性的选择就是与类似中航通用飞机有限责任公司(CAIGA)这样关系网络庞大的合作伙伴进行合作。CAIGA隶属中国航空工业集团公司(AVIC)。

“在如今大多数的飞机交易中，总会涉及到当地的关系，甚至当我们向企业家出售的时候也会遇到，”Schultz在上海的这场业内活动中称。“拥有像CAIGA这样的合作伙伴对我们而言至关重要。CAIGA有良好的关系网，可以马上把我们的产品、我们的合资企业介绍给他们。”

在2012年11月，德事隆旗下赛斯纳同意与CAIGA建立两家合资企业，生产Caravan多用途涡桨飞机和Citation XLS+商务喷气机。赛斯纳在上海的展览上展示了首架中国生产的Caravan。

Embraer EMBR3.SA 2012年时也同意在哈尔滨安博威组装Legacy 650商务喷气机。哈尔滨安博威是Embraer与AVIC在中国东北部成立的另外一家合资企业。

同时，Pilatus Aircraft PILAT.UL 在重庆共同拥有的工厂于去年8月5日开始运作。“我们认为，与当地销售合作伙伴建立合作关系，是取得成功的关键，”Pilatus执行长Markus Bucher表示。

**另一种看法**

Dassault Falcon仍然不为所动。

“经济上这并不可行，”该公司负责国际销售的高级副总裁Jean Michel Jacob表示。Falcon 7X是该公司最著名的机型。

“必须拥有足够的销售量，才有理由新设工厂。卖飞机很难像汽车厂商在中国卖汽车那样卖出100万的数量，”Jacob称。

胡润报告近期调查显示，中国超富人群中仅有40%表示计划使用私人飞机，而其中的半数称对分时使用(time-share)有兴趣。

但是，作为世界第二大经济体，中国的吸引力对比亚乔航空工业这样的小型飞机制造商来说不言而喻。

该公司首席商业官Felten仍然保持乐观，预计商业航空市场将出现可观增长。虽然合资制造企业的想法还仅是个可能，但该公司在4月指定了一家当地企业作为中国大陆首家授权服务中心，为其P180 Avanti双引擎涡轮螺旋桨飞机提供服务。

“我们相信中国拥有很多机遇，”Felten称。(完)

(编译 李婷仪/杜明霞/王翔琼/朱晓军；审校 田建华/郑茵/王洋)

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