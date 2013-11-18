意大利明年预算草案有违规风险 法国勉强过关--欧盟执委会

* 执委会认为法国改革仅取得有限进展

* 批评意大利减债努力归于失败

* 提出旨在协调政策避免危机的新方法

路透布鲁塞尔11月15日 - 欧盟执委会周五表示，意大利2014年预算草案有违反欧盟规则的风险，而法国预算计划刚刚达标。

这是欧盟执委会首次在欧元区国家将预算案呈交本国议会前审议其总体计划，以评估其是否符合欧盟法律。

如果草案明显违背欧盟法规，那么执委会有权要求欧元区成员国重新修订预算计划，责成政府减赤减债。

尽管执委会没有驳回任何预算草案，但也警告称有几份计划过于乐观。

“(意大利)2014年预算草案有违规的风险，”欧盟执委会表示，“特别是2014年的减债指标未予重视。”

欧盟法律要求成员国将结构性预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例每年削减0.5个百分点，直至达到预算平衡。结构性预算赤字剔除商业周期、以及一次性支出和收入的影响。

但意大利希望结构性减赤方案更宽容些，指称经济增速较低、整体赤字与GDP之比在3%以下，以及该国的投资状况。

不过欧盟拒绝了这个请求，称若要更加宽容的待遇，意大利的债务负担也必须减轻，而不是加重。

**法国取得“有限进展”**

执委会称，欧元区第二大经济体--法国2013年采取了欧盟建议的措施，朝着2015年最后期限前将预算缺口降至3%以下的目标前进。

此外，法国2014年的预算草案也符合欧盟的预算规定，但不容出现任何差错。

执委会称，要在截止期限前完成减赤目标，法国需要采取一系列新措施。

“法国应当严格执行2014年预算，而且除了迄今规定的措施之外，2015年还应采取大量措施，才能在结构性平衡方面取得进展，”欧盟执委会表示。

欧盟各国财长给法国制定的目标为，2013年结构性预算赤字与GDP之比减少1.3个百分点，2014年降低0.8个百分点，2015年再降低0.8个百分点。

欧盟执委会称，法国的结构性改革取得了“有限的进展”，不过养老金改革幅度不够大，难以保证养老金系统长期的稳定。

该委员会还称，西班牙明年的预算草案对经济增长的预估过于乐观，而且计划的减赤幅度太小。

欧盟财长给西班牙设定的2014年减赤目标是降低0.8个百分点，但根据该国预算草案，明年赤字与GDP之比仅仅降低0.3个百分点。(完)

(编译 石冠兰/李春喜 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。