欧盟规定拖慢意大利帮助银行业减少不良贷款的进度--消息

路透米兰3月11日 - 消息人士称，意大利方面正在苦思良策，在帮助银行业剥离不良贷款的同时，还要避免触动更为严格的欧盟关于国家援助的规定。

倘若按照欧盟允许在特殊情况下提供国家援助的规定来办，将使银行股东和次级债持有人蒙受损失，这是意大利政府希望避免的。

意大利经济在三年衰退后出现初步复苏迹象，但国内银行业却被1,860亿欧元的坏账负担拖累。

政府考虑促进放贷的方案之一是简化程序，当前的冗长程序使银行难以没收违约贷款的担保资产。

消息人士称，政府还考虑将允许银行以贷款损失冲抵税项的期限从五年缩短至一年，不过这可能冲击公共财政，所以被认为不太可能。

该国政府官员在2月时表示，希望数周内宣布成立一家新公司，可以发行政府担保的债券，用所得资金购买不良贷款。

然有三位消息人士表示，欧盟执委会上月在一次非正式会晤时告知意大利官员，如果该国政府在不良贷款载体中取得少权股权或者提供国家担保，那么执委会则将之视同为一次银行纾困。

一位熟悉此事的消息人士表示，银行方面将被要求以折价方式把不良贷款转至这个载体。但另一位知悉此事的消息人士表示，操作的空间“很有限”。

周三财政部发言人士表示，正在与欧盟执委会合作，找出有效办法解决不良贷款问题，同时还要遵从有关国家援助的规定。

对于意大利的计划，欧盟执委会尚未采取正式立场。

“已注意到意大利政府提出的该国银行业改革计划，”执委会一发言人士周二表示，“我们还没有收到意大利当局的正式通知”。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 郑茵)

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