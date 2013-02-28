欧洲政经: 意大利必须继续实施改革举措-欧盟执委会主席

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,意大利应继续推进改革,以提升经济增长潜力.之前意大利民众投票否决了即将卸任的总理蒙堤所推行的撙节举措.
"危机尚未结束,努力不能松懈,"巴罗索结束与蒙堤的会晤后在联合声明中表示.
此份联合声明称,"主席巴罗索完全相信,作为欧洲及世界最大经济体之一的意大利,将在符合意大利和整个欧洲的利益下确保政局的稳定.
声明还指出,意大利正在进行强有力的改革,如果改革举措能够充分贯彻执行,将会明显提升意大利的增长潜力.
巴罗索和蒙堤都认为"要确保持续重拾对欧元区的信心,需要在欧洲和国家层面祭出持续且果决的行动."
巴罗索称,欧盟执委会仍致力于帮助意大利及所有其他欧盟成员国应付公共财政改革等挑战.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 戴素萍)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选