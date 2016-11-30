热点问答：意大利宪法改革公投可能造成的影响

路透罗马11月29日 - 意大利将于12月4日就政府全面改革宪法的计划举行公投。

在公投前的最后两周禁止进行民调。在禁止期于11月18日开始前，最后一批民调均显示“否决”阵营遥遥领先，但多达25%的投票者仍未确定立场。

以下是本次公投的一些关键问题的问答。

问：公投什么，为何总理伦齐要搞公投？

答：伦齐计划废除选举产生的上议院，代之以由地区代表组成上议院，而且权力将会大幅缩减。政府亦提议从各地区收回一些关键的决策权。

伦齐得到议会的许可进行改革，但未能获得三分之二议员的支持。由于这次涉及修改宪法，所以他必须举行公投才能让改革写入法律。

问：选民为何可能否决？

答：评论人士指出，相关改革可能会损及二战之后为了避免有新的独裁者出现而制定的一些保护民主的措施。不过许多人投下反对票的原因，可能只是单纯为了表达对伦齐的不满，而非因为反对改革；伦齐在振兴经济成长方面陷入苦战。

问：如果公投结果为否定提案，政治层面会出现什么状况？

答：伦齐一再表示，若反对阵营获胜，他将会辞职，因此他几乎笃定会向总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)提出辞呈。

总统可能吁请他为了政局及市场稳定重新考虑他的决定。一种可能的作法是，伦齐接受新的、但有限度的职责，以监督重要的选举制度改革，并在2017年上半年展开选举，较原定时程提前一年。

若伦齐加以拒绝，总统可能要求一名技术官员，例如意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)，或是参议院议长Pietro Grasso等政治人物来带领新政府。作为国会最大党主席的伦齐对于指派人选上将有很大的话语权。

问：如果公投结果是“赞成”，会发生什么？

答：伦齐及其政党在意大利的地位会得到明显增强。一些人曾推测，如果在公投中获胜，伦齐可能会马上利用这一点，寻求提前举行大选。但政府中的一名资深消息人士对路透断然排除了这种可能性，称2017年有太多的工作要做，包括主办七国集团(G7)峰会和欧盟的一场峰会。

伦齐在欧洲舞台的地位也会得到大幅提升。由于法国和德国未来数月都可能因国内选举而分神，意大利将处于有利地位，便于在欧盟推行反对撙节的主张。

问：为什么“否决”结果对于意大利银行业是坏消息？

答：意大利银行业者持有大约3,600亿欧元(3,810亿美元)的不良贷款，约占整个欧元区全部不良贷款的40%。许多银行的财务状况脆弱，第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)下周将发股筹资50亿欧元。如果政局动荡，预计投资者届时不会认购其股票，则将意味着政府必须出手干预以免该银行垮掉。

分析师担心，西雅那银行的倒掉可能损害投资者对于意大利整个银行体系的信心，并进而引发可能吞噬数家银行的全面危机。

问：金融市场如何看待公投“否决”风险？

答：随着公投“否决”的可能性上升，金融市场近期已经受挫。路透上周的一项调查显示，如果意大利公投结果是反对修宪，那么意大利公债与可比德债利差料再扩大25个基点，欧元将下跌1.25%。如果公投结果是支持修宪，他们也不认为市场会有太大的上涨空间。

显然，任何的银行业危机都可能引发金融及股票市场出现抛售。

欧洲央行消息人士对路透表示，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该央行准备暂时增加意大利公债购买规模。意大利的负债规模为欧元区最高。

问：五星运动党有望掌权？

答：民调显示，按照意大利新的两轮选举制度，反建制的五星运动党会击败伦齐所在的民主党，这会令该党处于有望赢得下届大选的有利位置。但所有党派都表示，必须在大选前修改这一法律。因此，不论在12月4日发生什么事，意大利都不会很快就提前举行大选。

相反，各党派将竭力制定出新的选举法，可以肯定的是，主要的中右及中左翼派将希望有不利于五星运动党派的体系。所以公投过后，五星运动迈向执政的道路看起来可能会变得更加复杂。

问：此次公投会不会成为欧盟的又一道催命符？

答：意大利对欧盟的信任在近年的金融危机中受挫，五星运动及反对党派北方联盟都反对欧元。五星运动已要求就意大利的欧元成员国地位进行公投，但并未质疑意大利的欧盟成员国地位。

但La Stampa报纸上周发布的一项调查显示，71.1%的意大利人认为，离开欧元区会使本国经济状况更差，仅有16.7%的人认为离开会更好。此项调查还显示，67.4%的人支持留在欧盟。

有鉴于此，欧盟和欧元面临的威胁更多来自一个严重负债国家银行业爆发危机的可能性，而分析师称，由于规模过于庞大，一旦发生危机就无可挽回，而且规模大到不能倒。(完)