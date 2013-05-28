欧盟本周料解除对意大利公共支出的严格限制措施

路透布鲁塞尔5月27日 - 欧盟一位消息人士周一表示，欧盟执委会将建议取消2009年起对意大利公共支出所实施的严格控制举措，当时意大利财政赤字与国内生产总值(GDP)之比突破了欧盟规定的上限3%。

是否会取消所谓的超额赤字程序，在意大利受到密切关注。意大利实施了一系列痛苦的预算削减举措，同时还要应对战后持续时间最长的经济衰退。

意大利总理莱塔称，退出超额赤字程序将不会立即影响公共财政，但会给明年留下更多的空间。他一直敦促欧盟在控制公共财政的同时，也应关注促进经济成长。

“执委会周三将建议让意大利退出超额赤字程序。最终将由各成员国来决定是否接受这一提议，”这位不愿具名的官员表示。

他称执委会的建议将附加一系列条件，包括维持预算赤字与GDP的比例低于欧盟上限3%，削减公共债务，以及改革银行业。今年意大利的公共债务料将超过该国GDP的130%。

“结束超额赤字程序会影响2014年预算，但今年不会释放资源，”他对记者表示。

意大利官员曾表示，结束超额赤字程序及欧盟对意大利公共支出的严格监控，将释放最多120亿欧元(155.2亿美元)的资源。不过，地区事务部长Graziano Delrio称总额可能会低些。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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