欧盟称2017年年初料与日本达成自由贸易协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟周六表示，接近与日本达成自由贸易协议。在特朗普表示美国计划退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，这次贸易协议的意义变得更加重要。
欧盟首席贸易谈判代表Mauro Petriccione表示，如果日本对欧盟农产品开放市场，且欧盟同意日本汽车自由进入欧盟市场，那么双方可能在明年年初达成协议。
“这些谈判非常接近达成协议，”Petriccione表示，并称过去两周的贸易谈判取得“重大进展”，不过日本上周曾暗示12月底前将达成协议。
Petriccione将达成协议的时间推至2017年，“接下来几周我们将需要继续工作...并在明年年初...在原则上达成协议。”
对欧盟来说，与日本达成自由贸易协议不仅会提振经济，在贸易议程上还具有象征意义。欧盟贸易谈判面临民众的反对，与很多国家的谈判都变得愈发缓慢和复杂。
对日本来说，这显示尽管特朗普计划退出TPP，但日本仍能达成贸易协议。
日本是全球第三大经济体，是欧盟的第六大出口市场。欧盟则是日本的第三大出口市场。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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