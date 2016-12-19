欧盟称2017年年初料与日本达成自由贸易协议

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟周六表示，接近与日本达成自由贸易协议。在特朗普表示美国计划退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，这次贸易协议的意义变得更加重要。

欧盟首席贸易谈判代表Mauro Petriccione表示，如果日本对欧盟农产品开放市场，且欧盟同意日本汽车自由进入欧盟市场，那么双方可能在明年年初达成协议。

“这些谈判非常接近达成协议，”Petriccione表示，并称过去两周的贸易谈判取得“重大进展”，不过日本上周曾暗示12月底前将达成协议。

Petriccione将达成协议的时间推至2017年，“接下来几周我们将需要继续工作...并在明年年初...在原则上达成协议。”

对欧盟来说，与日本达成自由贸易协议不仅会提振经济，在贸易议程上还具有象征意义。欧盟贸易谈判面临民众的反对，与很多国家的谈判都变得愈发缓慢和复杂。

对日本来说，这显示尽管特朗普计划退出TPP，但日本仍能达成贸易协议。

日本是全球第三大经济体，是欧盟的第六大出口市场。欧盟则是日本的第三大出口市场。(完)