欧盟准备在协商中取消对日本多数汽车零件的关税--日经

路透东京6月16日 - 日本经济新闻周五称，在正在进行的贸易协商中，欧盟准备提出立即取消对多数日本汽车零件征收进口关税。

该报称，同时欧盟力促日本削减或取消对猪肉、乳酪、葡萄酒等农产品的进口关税。由于日本国内对向外国竞争者开放这些领域存在强大的政治阻力，所以这些要求令日本政府处境艰难。

该报未引述消息来源报导，日本和欧盟协商人士正在东京继续磋商，以就7月初签署经济伙伴关系协定(EPA)达成广泛协议。

与欧盟签署EPA，是安倍经济学刺激计划和经济增长策略的主要目标之一。与欧盟间的贸易规模占日本整体对外贸易的10%左右。

欧盟目前对进口自日本的汽车零部件与汽车课征的关税分别为3-4%与10%。

日本经济新闻表示，在EPA生效后，欧盟将立即取消九成以上进口自日本的汽车零部件的关税。

对于欧盟还要多久才会取消进口日本汽车的关税，双方仍相持不下。报导表示，日本希望汽车关税能在七年内废除，欧盟则是打算以超过10年的时间逐步取消。

自2013年起，日本与欧盟便就EPA进行协商，藉由去除关税与改善投资规定，促进双边贸易与投资。(完)