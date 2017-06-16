欧盟准备在协商中取消对日本多数汽车零件的关税--日经

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月16日 - 日本经济新闻周五称，在正在进行的贸易协商中，欧盟准备提出立即取消对多数日本汽车零件征收进口关税。
该报称，同时欧盟力促日本削减或取消对猪肉、乳酪、葡萄酒等农产品的进口关税。由于日本国内对向外国竞争者开放这些领域存在强大的政治阻力，所以这些要求令日本政府处境艰难。
该报未引述消息来源报导，日本和欧盟协商人士正在东京继续磋商，以就7月初签署经济伙伴关系协定(EPA)达成广泛协议。
与欧盟签署EPA，是安倍经济学刺激计划和经济增长策略的主要目标之一。与欧盟间的贸易规模占日本整体对外贸易的10%左右。
欧盟目前对进口自日本的汽车零部件与汽车课征的关税分别为3-4%与10%。
日本经济新闻表示，在EPA生效后，欧盟将立即取消九成以上进口自日本的汽车零部件的关税。
对于欧盟还要多久才会取消进口日本汽车的关税，双方仍相持不下。报导表示，日本希望汽车关税能在七年内废除，欧盟则是打算以超过10年的时间逐步取消。
自2013年起，日本与欧盟便就EPA进行协商，藉由去除关税与改善投资规定，促进双边贸易与投资。(完)
(编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰)
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