消息人士称欧盟希望在今年完成欧日双边自贸协议的协商

路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟执委会一名了解谈判内情的消息人士周一称，继欧盟与日本在2016年底的最后期限之前未能达成自贸协议后，今年应可以完成这项工作。

美国总统特朗普决定撤出包含日本在内的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)商谈，加之欧盟希望在美国之外寻找贸易伙伴，令欧盟与日本之间的贸易协定具有了更大的意义。

“我们不想再拖到明年。事实上，我们希望大幅加快速度。我不知道是在3月、6月还是9月(达成协议)，”该消息人士指出。

关键问题是在欧洲和日本各自的愿望之间取得平衡。欧洲希望向日本出售更多食品饮料、同时得以参加日本的公开招标；日本则要求零关税进入欧洲汽车行业，包括汽车零部件行业。

“我没有找到不应在今年完成协商的任何理由。如果今年没有完成，我们就得扪心自问，到底还能不能达成协议，”消息人士称。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆和日本外务大臣岸田文雄在上周会面时，承诺确保协议很快达成。

日本是欧盟的第六大出口市场，而欧盟则是日本的第三大出口市场。(完)