欧盟执委会副主席卡泰宁相信欧盟年内可与日本达成自贸协定

路透东京9月20日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周二表示，他仍有信心欧盟与日本可于今年底前达成自由贸易协定。

卡泰宁指出，对于农产品地理标志及交通运输领域的政府采购，双方仍旧存在分歧。

由于批评者抨击自由贸易导致就业机会流失及民众所得差距扩大，导致欧洲对于自由贸易的不满声浪高涨。欧盟若未能与日本签定协议，将令外界更加担忧自由贸易在全球范围内正在退潮。

“据我们了解，双方有可能在年底前达成协议，”卡泰宁表示。

“部分人士认为很难接受自由贸易，因为这可能导致贫富不均。我们认为若创造更多的财富，就有更多的财富可分配。”

卡泰宁称，他前往日本是为了在下周举行的下一轮贸易谈判之前，与日本政府官员会晤。

卡泰宁称，自由贸易协定或许能将欧洲的国内生产总值(GDP)增幅拉高0.6-0.8个百分点，这是完成谈判的一个巨大动力。

欧盟已与加拿大达成了全面贸易协定，但一些欧洲国家的政府官员对这一协定的评价消极，这令人质疑欧洲能否达成其他自由贸易协定。

考虑到日本首相安倍的政府将与美国和其他环太平洋国家的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)置于更优先的位置，一些经济学家还对日本与欧盟谈判的积极性提出了质疑。

围绕英国退欧影响的不确定性或许也会对日本在谈判上的立场产生影响。

欧盟与日本的谈判始于2013年3月，因此外界担忧进一步推迟或令谈判失去动力。(完)