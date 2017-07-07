焦点：欧盟与日本就自贸协定达成政治协议 针对特朗普政策表明立场

2017年7月6日，比利时布鲁塞尔，日本首相安倍晋三与欧洲理事会主席图斯克和欧盟执委会主席容克举行联合记者会。

路透布鲁塞尔7月6日 - 日本与欧盟周四就自由贸易协定达成一致，将创建全球最大的开放经济区，并针对美国总统特朗普朝着保护主义的转变发出反制的讯号。

日本与欧盟在全球经济总量中占据三分之一比重，该项“政治协议”在20国集团(G20)汉堡峰会前夕达成，有着重大象征意义。周五在德国汉堡的峰会，日本、欧盟领导人与特朗普均会参加。

日欧自贸协定一些领域的谈判仍未最终完成，不过有关官员坚称，主要的阻力已被克服。

“在明天G20峰会前，我认为日本和欧盟展现强烈的政治意愿来支持自由贸易，反对转向保护主义，”日本首相安倍晋三在与欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)和欧盟执委会主席容克在联合记者会上表示。

安倍表示，该“双赢”协议是在向全球释出强烈讯息。

在特朗普当选总统的时候，欧日自由贸易协定已谈判四年之久，再需几个月就可完成最终协议签署。特朗普上任后退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，美国与欧盟的自贸谈判则被搁置。

图斯克表示，“虽然有一些人在说孤立主义和去整合的时代再次来临，但我们正在表明情况并非如此。”

容克则淡化了磋商还存在问题的可能性，并称协议可能在2019年初生效。

**“美国优先”让人心生警惕**

虽然担心廉价进口商品可能对欧洲汽车业和日本乳制品业带来竞争压力，此外还有许多其他非常棘手的问题，不过官员们表示，特朗普明显背离多边开放式贸易体系，倾向于“美国优先(America First)”这一激进政策，双方对此俱是心生警惕。

未来几年将逐步取消双边贸易中的许多关税，并开放日本公开招标制度等其他经济领域。

欧洲农业政策游说团体Copa-Cogeca称这是一个“好消息”。欧盟仅葡萄酒出口企业每年便可节省1.34亿欧元关税，与美国和澳洲葡萄酒厂商竞争时也不会再受累于这一严重不利因素。

在欧日系企业协议会(Japan Business Council in Europe)表示，这将实现双方的“共同繁荣”。日本汽车工业协会也对此表示欢迎。

欧盟和日本预计，这份贸易协议将促进日本和欧洲的经济成长和就业。此外双方还在就安全、危机援助和气候变化等更广泛的政治问题商讨一个类似的合作协定。(完)