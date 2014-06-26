欧盟批准在7月初同日本开展新一轮自贸谈判

路透布鲁塞尔6月25日 - 欧盟方面周三表示，日本在开放本国市场方面已取得足够进展，双方可以在下月开始第六轮自由贸易谈判，不过也有一些人对日本政府在铁路采购方面的立场感到担心。

欧盟执委会发表声明称，欧盟成员国支持继续进行协商，下一轮谈判将于7月7日当周在东京举行。

欧盟成员国怀疑日本降低对欧盟出口壁垒的诚意，曾向欧盟贸易协商代表提出，如果日本方面在食品到汽车等领域没有取得足够进展，一年后将停止磋商。

路透上月获知的一份文件显示，欧盟认为日本政府已经兑现或正在兑现多数承诺，以便帮助双方达成贸易协定。这项贸易协定若能达成，规模可能占到全球经济产出的三分之一。

欧盟执委会周三表示，一些成员国对谈判中的铁路采购方面表示担忧。

欧盟表示，Japan Railways(JR)和城市交通运营商在许多采购中所使用的“运营安全条款”把外资供应商挡在门外。

根据2009年欧盟执委会委托的调查报告，如果日本开放市场，欧盟铁路设备制造商对日出口可能增加6亿美元(8.16亿美元)。

欧盟在全球铁路设备和零件生产中占有60%左右的份额，生产商包括西门子(SIEGn.DE)、阿尔斯通(ALSO.PA)和庞巴迪(BBDb.TO)。

据欧盟执委会估算，如果欧盟和日本达成协议，则可能成为全球规模最大的贸易协议之一，可能会让双方的经济产出各增加近1%。目前欧盟和日本都在艰难地刺激经济成长。

日本已经对汽车和威士忌酒等欧盟进口商品实施零关税，并对其它许多商品实施较低关税。但欧洲表示，对从音乐到汽车的监管显然阻碍了贸易。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 龚芳)

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