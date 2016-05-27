欧盟和日本重申致力今年内就自贸协定达成政治协议

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月26日 - 欧盟和日本周四重申致力于今年尽早就自由贸易协定达成政治协议。
他们在联合声明中指出，将致力于在夏天缩小双方歧异，之后于秋季最后敲定汽车和农业关税及政府采购等关键议题。
欧盟和日本自2013年3月起就持续进行贸易协定谈判，4月时于东京才进行了最近一轮磋商。 (完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。