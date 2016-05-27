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国际财经 | 2016年 5月 27日 星期五 08:59 BJT

欧盟和日本重申致力今年内就自贸协定达成政治协议

路透东京5月26日 - 欧盟和日本周四重申致力于今年尽早就自由贸易协定达成政治协议。

他们在联合声明中指出，将致力于在夏天缩小双方歧异，之后于秋季最后敲定汽车和农业关税及政府采购等关键议题。

欧盟和日本自2013年3月起就持续进行贸易协定谈判，4月时于东京才进行了最近一轮磋商。 (完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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