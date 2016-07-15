欧盟执委会主席容克称希望年底前与日本达成自贸协定

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透乌兰巴托7月15日 - 欧盟执委会主席容克周五表示，他希望欧盟与日本的自由贸易协定年底前敲定。
欧洲理事会主席图斯克表示，欧盟的外交政策在英国退欧后没有改变。他说，欧盟将继续与所有伙伴展开合作。
容克和图斯克是参加在蒙古国举行的欧亚领导人会议时做出上述表示的。(完)
(翻译 张荻； 审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。