欧盟执委会主席容克称希望年底前与日本达成自贸协定

路透乌兰巴托7月15日 - 欧盟执委会主席容克周五表示，他希望欧盟与日本的自由贸易协定年底前敲定。

欧洲理事会主席图斯克表示，欧盟的外交政策在英国退欧后没有改变。他说，欧盟将继续与所有伙伴展开合作。

容克和图斯克是参加在蒙古国举行的欧亚领导人会议时做出上述表示的。(完)