全球贸易：欧盟首席谈判代表敦促2016年底前与日本达成自由贸易协定

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟首席谈判代表Mauro Petriccione周四表示，欧盟与日本可能将在未来几月内达成自由贸易协定，而若未能在明年底前做到，则可能引发对协定是否能够达成的质疑。
双方谈判在2013年3月启动，旨在达成的贸易协定将囊括全球国内生产总值(GDP)的三分之一。
日本首相安倍晋三和欧盟高官曾在2014年5月号召谈判代表在今年底前解决所有重要问题。但最终事与愿违--现在已定下2月底在布鲁塞尔举行第15轮谈判。
Petriccione对于在一个主要问题上遇挫感到恼怒，即欧盟要求日本向其开放食品和饮料市场。日本政府出于对国内农户的考虑，对此持谨慎态度。日本农户背后有极具政治影响力的游说团体Japan Agricultural Cooperatives的支持。
欧盟希望日本降低进口关税、消除非关税壁垒、允许其进入公共部门采购市场、进一步开放服务业市场，以及相互认可受保护的食品或农产品。(完) (编译 许娜；审校 王颖)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)