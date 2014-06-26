全球贸易：欧盟批准在7月初同日本开展新一轮自贸谈判

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
欧盟表示，Japan Railways(JR)和城市交通运营商在许多采购中所使用的“运营安全条款”把外资供应商挡在门外。
根据2009年欧盟执委会委托的调查报告，如果日本开放市场，欧盟铁路设备制造商对日出口可能增加6亿美元(8.16亿美元)。
欧盟在全球铁路设备和零件生产中占有60%左右的份额，生产商包括西门子 、阿尔斯通 和庞巴迪 。
据欧盟执委会估算，如果欧盟和日本达成协议，则可能成为全球规模最大的贸易协议之一，可能会让双方的经济产出各增加近1%。目前欧盟和日本都在艰难地刺激经济成长。
日本已经对汽车和威士忌酒等欧盟进口商品实施零关税，并对其它许多商品实施较低关税。但欧洲表示，对从音乐到汽车的监管显然阻碍了贸易。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 龚芳)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G