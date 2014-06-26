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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:52 BJT

全球贸易：欧盟批准在7月初同日本开展新一轮自贸谈判

欧盟表示，Japan Railways(JR)和城市交通运营商在许多采购中所使用的“运营安全条款”把外资供应商挡在门外。

根据2009年欧盟执委会委托的调查报告，如果日本开放市场，欧盟铁路设备制造商对日出口可能增加6亿美元(8.16亿美元)。

欧盟在全球铁路设备和零件生产中占有60%左右的份额，生产商包括西门子 、阿尔斯通 和庞巴迪 。

据欧盟执委会估算，如果欧盟和日本达成协议，则可能成为全球规模最大的贸易协议之一，可能会让双方的经济产出各增加近1%。目前欧盟和日本都在艰难地刺激经济成长。

日本已经对汽车和威士忌酒等欧盟进口商品实施零关税，并对其它许多商品实施较低关税。但欧洲表示，对从音乐到汽车的监管显然阻碍了贸易。(完) (编译 郑茵/许娜；审校 龚芳)
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