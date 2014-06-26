全球贸易：欧盟批准在7月初同日本开展新一轮自贸谈判

欧盟表示，Japan Railways(JR)和城市交通运营商在许多采购中所使用的“运营安全条款”把外资供应商挡在门外。

根据2009年欧盟执委会委托的调查报告，如果日本开放市场，欧盟铁路设备制造商对日出口可能增加6亿美元(8.16亿美元)。

欧盟在全球铁路设备和零件生产中占有60%左右的份额，生产商包括西门子 、阿尔斯通 和庞巴迪 。

据欧盟执委会估算，如果欧盟和日本达成协议，则可能成为全球规模最大的贸易协议之一，可能会让双方的经济产出各增加近1%。目前欧盟和日本都在艰难地刺激经济成长。