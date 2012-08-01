欧元区失业率创纪录高位 欧央行迅速施救希望减弱

* 蒙蒂认为欧盟机构和德国愿意行动

* 奥朗德称,意大利与西班牙的努力需得到奖励

* 西班牙5月资本外流速度加快

* 德国重申不支持给ESM发银行执业牌照

* 接近破产的希腊称,现金储备就要用光

路透罗马/法兰克福7月31日电---欧元区失业率周二触及欧元问世以来最高,进一步表明经济形势之险峻.与此同时,对欧洲央行将於本周挽救欧元区的希望却在消退.

欧盟统计局公布,欧元区6月失业人口新增12.3万人,使失业率达到11.2%的纪录高位.

这个数字掩盖了区内成员国之间的巨大差异.最低的失业率在奥地利,仅为4.5%,而失业率最高的西班牙达到24.8%,後者正在遭受经济萎缩,让偿债难上加难.

新数据显示,资本逃离西班牙银行业的速度越来越快.西班牙进入金融市场融资的成本正接近其承受极限,使全面救助该国的可能性上升,而匆忙建立起的防火墙恐怕招架不住如此大规模救援.如果西班牙成为救助对象,经济规模是其两倍的意大利也可能步其後尘.

在过去一周,欧元区领导人纷纷承诺将采取一切必要手段来挽救欧元区,但任何人的言论都不及欧洲央行总裁德拉吉所言带来的预期那麽高.

德拉吉上周四宣布,欧洲央行将在职权范围内尽其所能援救欧元区.该言论令市场预期本周他将祭出有力的新举措,以拉低西班牙和意大利的借贷成本.

但自那以来市场人气就开始转差,表明投资者对他是否能兑现承诺抱有疑虑.

德国称,欧洲央行为政府借贷提供资金支持是非法的,打压了有关德国将软化立场,不再反对欧元区援助基金从欧洲央行借钱的言论.

意大利总理蒙蒂则持有乐观看法.蒙蒂一直呼吁欧元区援救基金和欧洲央行协调行动,拉低西班牙和意大利的借贷成本.

"这像是行走在一个隧道...在隧道的尽头似乎有一些亮光.我们及欧洲其他国家正在接近隧道的尽头,"他在与法国总统奥朗德(Francois Hollande)巴黎会晤前对RAI公共电台表示.

蒙蒂称,上月欧盟峰会所做出的决定开始见效.

他表示,"我们目前看到的结果体现了欧洲机构及包括德国在内各国政府的意愿."

蒙蒂与奥朗德举行午餐会後指出,时间紧迫.双方讨论了最後期限,蒙蒂补充道:"我们甚至无法承受一分钟的分心."

欧洲央行总裁德拉吉上周承诺将采取行动保卫欧元,投资者愈发预期其将重启暂停多时的公债购买计划.投资者正在等待周四欧洲央行管理委员会会议的结果.

"本月的最後一天可能很平静.人人都在等待周四,看看德拉吉能否兑现承诺."Hampstead Capital对冲基金经理Lex van Dam表示.

"他最好能从他的帽子里变出一只大兔子."

但央行消息人士对大举行动的预期表示谨慎,称距离大胆行动可能至少还要五周的时间,因为其他因素必须先行到位.

他们表示,首先西班牙必须正式申请欧元区救助,迄今为止该国还在抵制这麽做,同时欧元区各国政府必须同意使用救助基金,与欧洲央行一道购买债券.

德国公债价格周二扬升,欧股下跌,因市场怀疑欧洲央行是否真会大胆出手,而德国也重申反对给救助基金发银行牌照.

参阅欧元区危机图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

**西班牙资本外逃**

蒙蒂表示,他对西班牙首相拉霍伊解决国内问题的能力抱有信心.蒙蒂还将出访芬兰和西班牙.

拉霍伊面临的挑战之大在周二得到彰显.数据显示,5月资本逃离西班牙的速度加快,当时正是西班牙被迫将第四大银行Bankia(BKIA.MC)国有化,而且欧元区还没同意救助其银行业的时候.

今年前五个月西班牙资本外流规模总计达1,632亿欧元,大约相当於该国经济产出规模的16%.上年同期则是资本净流入146亿欧元.

西班牙6月零售销售同比下滑5.2%,为连续第24个月减少.

与此同时,濒临破产的希腊表示,手中现金正迅速用光,等待下笔国际救援金到账.

希腊副财长Christos Staikouras表示,希腊不仅还不起32亿欧元8月20日到期的欧洲央行债券,而且还将付不起每天的公共支出费用,例如警察和其他公共服务人员的工资,以及养老金和福利支出.

"现金储备几乎是零了."他对NET电视台称,"说出来还能维持多久太有风险...但我们肯定已经濒临绝境."

奥朗德周一晚间在伦敦对记者称,支持蒙蒂劝说欧元区领袖和机构帮助降低意大利、西班牙举债成本的努力.(完)

--编译 程琳/兰秀娟/王翔琼;审校 徐文焰/程琳/张荻/张若琪

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