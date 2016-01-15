欧洲和日本央行刺激计划使2015年股票基金资金流入创纪录

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透伦敦1月14日 - 根据基金追踪公司EPFR Global的数据，欧洲央行和日本央行大规模刺激计划使得去年全球股票基金的资金流入规模创纪录。
全球股票基金资金流入规模超过1,330亿美元，打破2013年创下的全年资金流入规模纪录。但2015年美国以外地区的基金流入规模超过1,400亿美元，而全球基金却出现2012年以来最大资金外流规模。
欧洲基金资金流入规模为1,345亿美元，日本基金流入规模578亿美元。2015年，全球新兴市场股票基金资金外流规模达到将近260亿美元的创纪录水平。美国基金赎回接近1,700亿美元，也创纪录水平。
根据EPFR Global的数据，美国利率上升对高风险固定收益资产影响的不确定性，也导致债券基金自2013年底以来首次出现季度环比外流的情况。
2015年全年，全球债券基金资金外流接近240亿美元。新兴市场债券基金外流326亿美元，其中136亿美元从硬通货基金外流，126亿美元从本币基金外流。(完)
(编译 王颖；审校 李爽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)