欧洲和日本央行刺激计划使2015年股票基金资金流入创纪录

路透伦敦1月14日 - 根据基金追踪公司EPFR Global的数据，欧洲央行和日本央行大规模刺激计划使得去年全球股票基金的资金流入规模创纪录。

全球股票基金资金流入规模超过1,330亿美元，打破2013年创下的全年资金流入规模纪录。但2015年美国以外地区的基金流入规模超过1,400亿美元，而全球基金却出现2012年以来最大资金外流规模。

欧洲基金资金流入规模为1,345亿美元，日本基金流入规模578亿美元。2015年，全球新兴市场股票基金资金外流规模达到将近260亿美元的创纪录水平。美国基金赎回接近1,700亿美元，也创纪录水平。

根据EPFR Global的数据，美国利率上升对高风险固定收益资产影响的不确定性，也导致债券基金自2013年底以来首次出现季度环比外流的情况。

2015年全年，全球债券基金资金外流接近240亿美元。新兴市场债券基金外流326亿美元，其中136亿美元从硬通货基金外流，126亿美元从本币基金外流。(完)