欧盟料对涉价格操纵的日本零部件厂商处以罚款--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔1月25日 - 两名知情人士周一称，欧盟反垄断监管机构预计将惩处几家涉价格操纵的日本汽车零部件生产商。据称这些厂商操纵汽车启动马达和加速器模组价格。
消息人士称，被控的厂商包括全球第二大零部件生产商电装(Denso)(6902.T)、三菱电机(6503.T)和日立制作所(6501.T)旗下一部门。
这将是欧盟执委会预定2016年处理的几件汽车相关案件中的首件，且为美国、欧洲和亚洲竞争监督机构针对汽车业长期业务模式采取一连串惩罚行动的最新一起。
知情人士称，欧盟执委会周一稍早向各国反垄断当局就此案做了简报。
目前尚不清楚这三家日本厂商中是否有哪家告密。向欧盟执委会告发的企业不会受制裁。
欧盟执委会对违犯反垄断规则的企业惩处的罚金，最高可能达到其全球营业额的10%。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。电装一名发言人称，“我们对调查不便评论。”目前无法立即联系到日立和三菱电机主管对此置评。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。