欧盟料对涉价格操纵的日本零部件厂商处以罚款--消息

路透布鲁塞尔1月25日 - 两名知情人士周一称，欧盟反垄断监管机构预计将惩处几家涉价格操纵的日本汽车零部件生产商。据称这些厂商操纵汽车启动马达和加速器模组价格。

消息人士称，被控的厂商包括全球第二大零部件生产商电装(Denso)(6902.T)、三菱电机(6503.T)和日立制作所(6501.T)旗下一部门。

这将是欧盟执委会预定2016年处理的几件汽车相关案件中的首件，且为美国、欧洲和亚洲竞争监督机构针对汽车业长期业务模式采取一连串惩罚行动的最新一起。

知情人士称，欧盟执委会周一稍早向各国反垄断当局就此案做了简报。

目前尚不清楚这三家日本厂商中是否有哪家告密。向欧盟执委会告发的企业不会受制裁。

欧盟执委会对违犯反垄断规则的企业惩处的罚金，最高可能达到其全球营业额的10%。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。电装一名发言人称，“我们对调查不便评论。”目前无法立即联系到日立和三菱电机主管对此置评。(完)