分析：大型投资者逢低吸纳欧股和日股 押注两个市场前景向好

路透纽约10月23日 - 部分大型投资者正在押注陷入困境的两大地区--欧洲和日本的形势将会好转，这两个地区央行积极印钞让他们倍受鼓舞。

Standard Life Investments、高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)和Seven Investment Management也加入了这支相信能从欧洲和日本股市中获得回报的队伍。吸引他们的最主要原因包括本币贬值、估值水平诱人以及股息收益率较高等。投资经理举例说，自1980年代以来，欧洲银行股价从来没有如此之低。

过去两周，对这两个地区经济疲弱的担忧推动股市大跌。但部分人士却并不急于寻求避险，而是把这当做以更低价格增持股票的契机，他们认为，经济低迷使得人们忽视了企业获利增长的前景稳固。

“这是属于我们的市场，”管理着3,520亿美元资产的Federated Investors投资组合经理Marc Halperin称，“...恐慌、不确定性和非理性因素达到高位，就是我们全力以赴的时候。”

Halperin协助管理的Federated国际领导者基金(Federated International Leaders Fund)对欧洲股票的配比目前已达75%左右。该基金规模达16亿美元。

Ivy Funds的John Maxwell表示，上周欧股下跌后，他增持了四家欧洲企业的股票，并新增另外两家企业的股票。Maxwell管理的26亿美元Ivy国际核心股票基金(Ivy International Core Equity Fund)对欧洲股票的配比约为45.2%。

吸引他们的一个重要原因是，欧洲和日本股票比大多数美国股票便宜。

巴克莱数据显示，从市净率(股价净值比,市账率)来看，欧洲股票比美国股票价格低34%。

此外，日本企业获利连续第七个季度超过市场普遍预期，不过市场的预期市盈率(本益比)仍守在历史较低水平。根据摩根士丹利的数据，日本股市市盈率目前为15.5倍，欧洲和美国股市则分别为17.2倍和18.7倍。

**背道而驰的政策及其他风险**

可以肯定的是，这并不是没有风险的押注。国际货币基金组织(IMF)最近将欧元区陷入衰退的可能性提高一倍至近40%，而且乌克兰和该地区最大的天然气供应国--俄罗斯的关系仍处僵局，意味着今年冬天几个月能源供应可能受到影响。

另一个令人担心的问题是货币政策迥异。美联储计划缓慢走向升息，而欧洲央行和日本央行维持宽松货币政策。看多欧洲和日本股票的投资人称，日本央行和欧洲央行继续向经济注资的计划应带来强有力的支撑。

“我们不认为美国利率上升会是不稳定因素，”Seven Investment Management首席投资官Chris Darbyshire表示。该公司管理100亿美元资产。

Darbyshire称，Seven Investment在第三季中期还降低欧洲市场持仓，但最近恢复对该地区银行业的曝险，指因欧洲央行采取刺激举措，其中包括购买银行资产支持证券和有担保债券。

“不仅估值提高，而且股息收益率也大幅改善，”Darbyshire说，“欧洲市场收益率接近4%。即便市场现在持稳，这也是一个不错的回报。”

尽管最近下跌，其中包括10月15日全球股市重挫，但欧洲仍吸引到全球股市资金的流入。EPFR Global数据显示，投资者今年截止10月21日已向欧洲股市基金注入112亿美元资金，不过刚刚过去的第三季资金大幅流出；上年同期为流入294亿美元。

欧元疲弱会使欧元区出口企业在全球市场更具竞争力，可以进一步提振他们的获利前景，同时也可以提升他们以欧元计算的海外业务获利。这促使巴克莱资本国际将欧洲企业2014年和2015年获利预期分别提高10%和17%。

**欧洲的诱惑**

高盛认为欧洲股市有投资机会。

“我们要提醒自己，在买入欧洲股票的时候，我们押注的不是欧洲经济，而是欧洲的公司，”高盛全球投资组合解决方案部门联席投资长Neill Nuttall表示。高盛管理着1.14兆(万亿)美元的资产。

高盛的美国竞争对手摩根士丹利预计，MSCI明晟亚太欧洲指数的12个月回报率料为13%，而标普500指数仅为8%。

Seven Investment的Darbyshire表示，目前欧洲银行业的市净率在1.0左右，为1980年代中期以来最低水平。

“欧洲银行业股票绝对超值，是最廉价的一种，”Standard Life Investments驻爱丁堡的投资主管Roger Sadewsky表示，“从长远来看...未来一段时间欧洲银行类股应该有些上行空间。”该公司管理着大约3,370亿美元资产。

**资金流入日本**

日圆贬值也把注意力引向日本，东证股价指数第三季上涨5%，同期标准普尔500指数和泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3涨幅均仅为0.6%。

EPFR数据显示，全球股市流动仍显示资金流向日本，今年以来至10月21日，共流入141亿美元，2013年同期则为411亿美元。

摩根士丹利估计，东证股价指数12个月的回报率为18%，并表示当日本投资者开始买进本国股票后，日股表现可能再次领先。

日本投资者的国内股票持仓仍然接近历史低位。巴克莱称，日本国内股票持仓若保守的回到20年区间中间水平，意味着将有超过1万亿(兆)美元资金从现金资产或公债市场流向日本股市。

Seven Investment对日本股市的评级为三倍超配。

“日本的刺激因素太多太多，随便一个在别的国家都是大事，”Seven Investment的Darbyshire表示。日本的一大优势，是政府和央行在激励经济方面站在同一立场，欧洲和美国就不是这样。

“股市的情况是一夜之间变成这样的吗？绝对不是，”Standard Life Investments的Sadewsky称。“事实上，上周的跌势给我们提供了绝佳的机会。”(完)

(编译 许娜/李爽/王颖/王丽鑫；审校 朱晓军/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。