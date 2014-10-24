分析：大型投资者逢低吸纳欧股和日股 押注两个市场前景向好

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
路透纽约10月23日 - 部分大型投资者正在押注陷入困境的两大地区--欧洲和日本的形势将会好转，这两个地区央行积极印钞让他们倍受鼓舞。
Standard Life Investments、高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)和Seven Investment Management也加入了这支相信能从欧洲和日本股市中获得回报的队伍。吸引他们的最主要原因包括本币贬值、估值水平诱人以及股息收益率较高等。投资经理举例说，自1980年代以来，欧洲银行股价从来没有如此之低。
过去两周，对这两个地区经济疲弱的担忧推动股市大跌。但部分人士却并不急于寻求避险，而是把这当做以更低价格增持股票的契机，他们认为，经济低迷使得人们忽视了企业获利增长的前景稳固。
“这是属于我们的市场，”管理着3,520亿美元资产的Federated Investors投资组合经理Marc Halperin称，“...恐慌、不确定性和非理性因素达到高位，就是我们全力以赴的时候。”
Halperin协助管理的Federated国际领导者基金(Federated International Leaders Fund)对欧洲股票的配比目前已达75%左右。该基金规模达16亿美元。
Ivy Funds的John Maxwell表示，上周欧股下跌后，他增持了四家欧洲企业的股票，并新增另外两家企业的股票。Maxwell管理的26亿美元Ivy国际核心股票基金(Ivy International Core Equity Fund)对欧洲股票的配比约为45.2%。
吸引他们的一个重要原因是，欧洲和日本股票比大多数美国股票便宜。
巴克莱数据显示，从市净率(股价净值比,市账率)来看，欧洲股票比美国股票价格低34%。
此外，日本企业获利连续第七个季度超过市场普遍预期，不过市场的预期市盈率(本益比)仍守在历史较低水平。根据摩根士丹利的数据，日本股市市盈率目前为15.5倍，欧洲和美国股市则分别为17.2倍和18.7倍。
**背道而驰的政策及其他风险**
可以肯定的是，这并不是没有风险的押注。国际货币基金组织(IMF)最近将欧元区陷入衰退的可能性提高一倍至近40%，而且乌克兰和该地区最大的天然气供应国--俄罗斯的关系仍处僵局，意味着今年冬天几个月能源供应可能受到影响。
另一个令人担心的问题是货币政策迥异。美联储计划缓慢走向升息，而欧洲央行和日本央行维持宽松货币政策。看多欧洲和日本股票的投资人称，日本央行和欧洲央行继续向经济注资的计划应带来强有力的支撑。
“我们不认为美国利率上升会是不稳定因素，”Seven Investment Management首席投资官Chris Darbyshire表示。该公司管理100亿美元资产。
Darbyshire称，Seven Investment在第三季中期还降低欧洲市场持仓，但最近恢复对该地区银行业的曝险，指因欧洲央行采取刺激举措，其中包括购买银行资产支持证券和有担保债券。
“不仅估值提高，而且股息收益率也大幅改善，”Darbyshire说，“欧洲市场收益率接近4%。即便市场现在持稳，这也是一个不错的回报。”
尽管最近下跌，其中包括10月15日全球股市重挫，但欧洲仍吸引到全球股市资金的流入。EPFR Global数据显示，投资者今年截止10月21日已向欧洲股市基金注入112亿美元资金，不过刚刚过去的第三季资金大幅流出；上年同期为流入294亿美元。
欧元疲弱会使欧元区出口企业在全球市场更具竞争力，可以进一步提振他们的获利前景，同时也可以提升他们以欧元计算的海外业务获利。这促使巴克莱资本国际将欧洲企业2014年和2015年获利预期分别提高10%和17%。
**欧洲的诱惑**
高盛认为欧洲股市有投资机会。
“我们要提醒自己，在买入欧洲股票的时候，我们押注的不是欧洲经济，而是欧洲的公司，”高盛全球投资组合解决方案部门联席投资长Neill Nuttall表示。高盛管理着1.14兆(万亿)美元的资产。
高盛的美国竞争对手摩根士丹利预计，MSCI明晟亚太欧洲指数的12个月回报率料为13%，而标普500指数仅为8%。
Seven Investment的Darbyshire表示，目前欧洲银行业的市净率在1.0左右，为1980年代中期以来最低水平。
“欧洲银行业股票绝对超值，是最廉价的一种，”Standard Life Investments驻爱丁堡的投资主管Roger Sadewsky表示，“从长远来看...未来一段时间欧洲银行类股应该有些上行空间。”该公司管理着大约3,370亿美元资产。
**资金流入日本**
日圆贬值也把注意力引向日本，东证股价指数第三季上涨5%，同期标准普尔500指数和泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3涨幅均仅为0.6%。
EPFR数据显示，全球股市流动仍显示资金流向日本，今年以来至10月21日，共流入141亿美元，2013年同期则为411亿美元。
摩根士丹利估计，东证股价指数12个月的回报率为18%，并表示当日本投资者开始买进本国股票后，日股表现可能再次领先。
日本投资者的国内股票持仓仍然接近历史低位。巴克莱称，日本国内股票持仓若保守的回到20年区间中间水平，意味着将有超过1万亿(兆)美元资金从现金资产或公债市场流向日本股市。
Seven Investment对日本股市的评级为三倍超配。
“日本的刺激因素太多太多，随便一个在别的国家都是大事，”Seven Investment的Darbyshire表示。日本的一大优势，是政府和央行在激励经济方面站在同一立场，欧洲和美国就不是这样。
“股市的情况是一夜之间变成这样的吗？绝对不是，”Standard Life Investments的Sadewsky称。“事实上，上周的跌势给我们提供了绝佳的机会。”(完)
(编译 许娜/李爽/王颖/王丽鑫；审校 朱晓军/徐文焰)
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