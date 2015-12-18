欧盟首席谈判代表敦促2016年底前与日本达成自由贸易协定

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟首席谈判代表Mauro Petriccione周四表示，欧盟与日本可能将在未来几月内达成自由贸易协定，而若未能在明年底前做到，则可能引发对协定是否能够达成的质疑。
双方谈判在2013年3月启动，旨在达成的贸易协定将囊括全球国内生产总值(GDP)的三分之一。
日本首相安倍晋三和欧盟高官曾在2014年5月号召谈判代表在今年底前解决所有重要问题。但最终事与愿违--现在已定下2月底在布鲁塞尔举行第15轮谈判。
Petriccione对于在一个主要问题上遇挫感到恼怒，即欧盟要求日本向其开放食品和饮料市场。日本政府出于对国内农户的考虑，对此持谨慎态度。日本农户背后有极具政治影响力的游说团体Japan Agricultural Cooperatives的支持。
欧盟希望日本降低进口关税、消除非关税壁垒、允许其进入公共部门采购市场、进一步开放服务业市场，以及相互认可受保护的食品或农产品。(完)
(编译 许娜；审校 王颖)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
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