欧盟首席谈判代表敦促2016年底前与日本达成自由贸易协定

路透布鲁塞尔12月17日 - 欧盟首席谈判代表Mauro Petriccione周四表示，欧盟与日本可能将在未来几月内达成自由贸易协定，而若未能在明年底前做到，则可能引发对协定是否能够达成的质疑。

双方谈判在2013年3月启动，旨在达成的贸易协定将囊括全球国内生产总值(GDP)的三分之一。

日本首相安倍晋三和欧盟高官曾在2014年5月号召谈判代表在今年底前解决所有重要问题。但最终事与愿违--现在已定下2月底在布鲁塞尔举行第15轮谈判。

Petriccione对于在一个主要问题上遇挫感到恼怒，即欧盟要求日本向其开放食品和饮料市场。日本政府出于对国内农户的考虑，对此持谨慎态度。日本农户背后有极具政治影响力的游说团体Japan Agricultural Cooperatives的支持。

欧盟希望日本降低进口关税、消除非关税壁垒、允许其进入公共部门采购市场、进一步开放服务业市场，以及相互认可受保护的食品或农产品。(完)