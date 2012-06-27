容克最可能留任欧元集团主席一职--欧元区官员

路透布鲁塞尔6月26日电---欧元区官员周二表示,卢森堡总理容克最有可能仍继续执掌欧元集团.欧元集团是欧元区财长制定经济和财政政策的月度例会机制.

容克自2005年一直担任欧元集团主席,计划在本月底第三轮任期结束时卸任,外界预期德国财政部长朔伊布勒将接任.

不过鉴於欧洲最大的经济体--德国在欧元区决策中太过占据主导,一些对德国持保留看法的欧元区国家,可能会转而支持容克,且目前也没有其他有力候选人出现.

"虽不是百分百,但容克目前最有可能留任."一欧元区官员说道.

另一位官员亦表示,容克仍将担当欧元集团主席,继续就欧元区银行业、经济和财政联盟计划展开工作.

"容克的工作有目共睹,"一欧元区外交官说道,并补充道若朔伊布勒接任,"那德国帮将太过於强大了."

第二位外交官称,在没有合适候选人的情况下,容克也是不二人选.(完)

--编译 孙茉莉;审校 艾茂林

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