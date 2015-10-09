欧盟委员会主席容克称欧洲必须改善与俄罗斯关系

路透德国帕绍10月8日 （记者 Jens Hack） - 欧盟委员会主席容克（Jean-ClaudeJuncker）周四称，欧洲必须改善与俄罗斯的关系，不应由华府决定俄欧关系。

去年欧盟追随美国，因俄罗斯将克里米亚并入俄版图而对俄实施制裁，后来又因俄罗斯支持乌克兰东部的分裂主义势力而加大对俄制裁力度。

而继俄总统普京下令在叙利亚实施轰炸行动后，俄罗斯与西方国家的关系进一步恶化。

容克称必须缓解与俄罗斯的紧张关系。他在德国南部城市帕绍（Passau）的一次活动中说：“我们必须朝着与俄罗斯建立务实关系的方向努力。这听起来不太诱人，但必须如此，我们不能再这样下去了。”

上周美国总统奥巴马指责普京保护叙利亚阿萨德政权。

但容克暗示欧洲应采取不同的方式。他说：“必须恰当地对待俄罗斯，我们不能让华盛顿决定我们与俄罗斯的关系。”（完）