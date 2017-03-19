欧盟执委会主席容克称不会有其它成员国步英国后尘退欧

路透柏林3月18日 - 欧盟执委会主席容克在接受德国周日画报采访时表示，他并不担心其它国家步英国的后尘脱离欧盟，因为英国脱欧将会让他们看到，这不是一个好的选择。

当被问及其它国家是否会效仿英国退出时，容克回答：“不会，英国的例子会让所有人都认识到，离开很不值得。”

他补充说：“相反，留下的成员国之间关系将会重新变得融洽，并重申对欧盟的誓言。”

容克表示，英国将需要习惯被当作非成员国来对待。

“(对欧盟)保持若即若离的关系，还要来分享好处，这是不可能的。在欧洲，你要么接受现实，要么干脆离开，”他补充说。

容克表示，未来将会有更多国家加入欧盟，不过不会在他的任期内。他的任期将在2019年到期，目前还没有国家满足加入的条件。(完)