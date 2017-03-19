欧盟执委会主席容克称不会有其它成员国步英国后尘退欧

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林3月18日 - 欧盟执委会主席容克在接受德国周日画报采访时表示，他并不担心其它国家步英国的后尘脱离欧盟，因为英国脱欧将会让他们看到，这不是一个好的选择。
当被问及其它国家是否会效仿英国退出时，容克回答：“不会，英国的例子会让所有人都认识到，离开很不值得。”
他补充说：“相反，留下的成员国之间关系将会重新变得融洽，并重申对欧盟的誓言。”
容克表示，英国将需要习惯被当作非成员国来对待。
“(对欧盟)保持若即若离的关系，还要来分享好处，这是不可能的。在欧洲，你要么接受现实，要么干脆离开，”他补充说。
容克表示，未来将会有更多国家加入欧盟，不过不会在他的任期内。他的任期将在2019年到期，目前还没有国家满足加入的条件。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)