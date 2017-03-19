欧盟执委会主席容克警告欧美贸易战对双方都没好处--报纸

欧洲央行仍需更多通胀上升证据才能削减货币刺激--首席经济学家
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。
路透柏林3月18日 - 欧盟执委会主席容克在接受德国周日画报采访时表示，美国和欧洲若爆发贸易战，对双方都没有好处。
当被问及欧洲能否禁得起与美国的贸易战时，他表示：“贸易战既不符合欧洲也不符合美国的利益。”
他说，有必要认真看待美国特朗普政府的贸易保护主义言论，并做好准备。
美国财长努钦周四表示，美国无意开打贸易战，但某些贸易关系有必要重新探讨，以使其变得更加公平。
容克表示，他很高兴周二将与日本首相安倍晋三会晤，并说：“今年我们希望能够完成缔结欧日自由贸易协议。”(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)