欧盟执委会主席容克警告欧美贸易战对双方都没好处--报纸

路透柏林3月18日 - 欧盟执委会主席容克在接受德国周日画报采访时表示，美国和欧洲若爆发贸易战，对双方都没有好处。

当被问及欧洲能否禁得起与美国的贸易战时，他表示：“贸易战既不符合欧洲也不符合美国的利益。”

他说，有必要认真看待美国特朗普政府的贸易保护主义言论，并做好准备。

美国财长努钦周四表示，美国无意开打贸易战，但某些贸易关系有必要重新探讨，以使其变得更加公平。

容克表示，他很高兴周二将与日本首相安倍晋三会晤，并说：“今年我们希望能够完成缔结欧日自由贸易协议。”(完)