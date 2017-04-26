希腊媒体称欧盟执委会主席容克呼吁5月提出希腊债务减免措施

路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。

欧元区国家财长将于5月22日在布鲁塞尔举行会议，讨论为完成希腊救助评估而进行的谈判所取得的进展。目前这项评估已经拖延了数月之久。

“迫切需要债务减免措施，我指的是合理的减免措施，”容克在希腊新闻网站euro2day周三登出的采访中称。“5月时他们(部长们)必须要拿出未来可能的债务减免措施草案。”

这样的说法将受到希腊欢迎。该国政府认为，在按债权国要求实施了七年的财政撙节措施之后，目前急需债务减免。

由于在出台撙节措施问题上存在分歧，希腊与债权方的谈判被搁置。这些措施包括能源和劳动力市场改革、削减退休金、以及提高所得税等。

容克暗示，是时候让希腊松口气、而不是强迫其加大撙节力度。

“我们得承认希腊正在取得巨大进展，坚持要求希腊在退休金领域进一步大砍支出是个糟糕的建议，”容克在接受采访时称。

希腊去年不包括偿债成本的基本预算盈余与国内生产总值(GDP)之比是4.2%，远高于援助计划设定的目标。

但国际货币基金组织(IMF)尚未决定是否为第三轮希腊救助出资。IMF希望欧元区各国政府能保证希腊债务将变得可以持续，然后才会参与救助计划。(完)