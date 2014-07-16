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时事要闻 | 2014年 7月 16日 星期三 08:02 BJT

欧洲议会批准卢森堡前总理容克任欧盟执委会主席

路透法国斯特拉斯堡7月15日 - 欧洲议会周二批准卢森堡前总理容克担任欧盟执委会主席。

一旦组成新的执委会，容克将任职五年，新执委会料将于11月1日成立，但也可能花费更长时间。容克将接替葡萄牙的巴罗索，后者已在这个职位上已有10年。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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