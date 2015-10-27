欧盟委员会主席容克撰文称英国留在欧盟更好

路透伦敦10月27日 - 欧盟委员会主席容克周二在英国《泰晤士报》上撰文称，英国留在欧盟更好；他准备聆听英国对欧盟改革的要求。

“我认为英国留在欧盟对英国和欧盟都更好。在关键领域，共同行动比各自为战好，”容克写道。

英国首相卡梅伦曾表示，他下个月将向布鲁塞尔发出一份书面的改革建议清单，如果欧盟进行这些改革，他将建议选民们在英国是否保留欧盟成员国地位公投中支持留在欧盟；他将在两年内举行这一公投。

容克表示，他承诺与英国达成公平的交易，在谈判中将从“实用主义”角度出发。卡梅伦去年曾试图阻止前卢森堡总理容克被任命为欧盟委员会主席。

容克提到了经济增长缓慢、希腊债务危机、伊斯兰对欧洲的攻击、移民和附近地区的不安全局势，他表示：“鉴于这些大的问题，我认为欧洲国家需要合作寻找共同的解决方案。”

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