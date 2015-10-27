欧盟委员会主席容克撰文称英国留在欧盟更好

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦10月27日 - 欧盟委员会主席容克周二在英国《泰晤士报》上撰文称，英国留在欧盟更好；他准备聆听英国对欧盟改革的要求。
“我认为英国留在欧盟对英国和欧盟都更好。在关键领域，共同行动比各自为战好，”容克写道。
英国首相卡梅伦曾表示，他下个月将向布鲁塞尔发出一份书面的改革建议清单，如果欧盟进行这些改革，他将建议选民们在英国是否保留欧盟成员国地位公投中支持留在欧盟；他将在两年内举行这一公投。
容克表示，他承诺与英国达成公平的交易，在谈判中将从“实用主义”角度出发。卡梅伦去年曾试图阻止前卢森堡总理容克被任命为欧盟委员会主席。
容克提到了经济增长缓慢、希腊债务危机、伊斯兰对欧洲的攻击、移民和附近地区的不安全局势，他表示：“鉴于这些大的问题，我认为欧洲国家需要合作寻找共同的解决方案。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。