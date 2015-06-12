欧盟欲与中国争夺在拉美影响力

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月11日（记者 Robin Emmott/Andreas Rinke） - 由于无法像中国那样承诺在拉美投资2,500亿美元，欧盟周四寻求其他办法来避免在该地区被边缘化，比如新的贸易协议、免签证以及深化关系等。

拉美及加勒比国家共同体（简称拉共体）与欧盟在布鲁塞尔召开为期两天的峰会。在会议上，欧洲国家领导人暂时将希腊、乌克兰、英国在欧洲未来等问题放置一边，强调他们并没有遗忘这些昔日的殖民地。

“我们看到中国已经（在拉美）加强了非常密切的贸易关系，”德国总理默克尔说。

“欧洲和拉美也应当增强两者之间的贸易。”

在六个月前的中国与拉共体峰会上，中国国家主席习近平承诺未来10年向该地区投资2,500亿美元。

因受债务危机的困扰，欧洲鲜有新的资金进行投资。

鉴于此，欧盟选择动用其作为全球最大贸易体的影响力，逐步进行布局。欧盟官员称，因中国对拉美大宗商品的需求下降，这让欧洲有了在该地区重振雄风的机会。

欧盟与巴西同意再次努力重启与南方共同市场长期停滞的谈判，承诺在今年年底前就相互开放各自市场进行交流。

欧盟将启动与墨西哥及智利深化贸易协议的谈判，目的是减少贸易壁垒。厄瓜多尔正在落实与欧盟的自贸协定。

峰会上达成的其他协议包括五个加勒比国家获得了前往欧洲旅行免签证，接下来有望获得免签的将是哥伦比亚及秘鲁。（完）