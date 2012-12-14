欧盟领导人达成银行业监管协议后就下一步行动产生分歧

路透布鲁塞尔12月14日 - 继欧洲各国财长就单一银行业监管机构达成一项重大协议使得压力暂时缓解后,欧盟领导人在周四峰会上却就解决欧盟困境的下一步行动普遍产生分歧.

在大块朵颐美食之前,27国领导人在银行业解决方案、减赤和欧元区共同预算的问题上老调重弹,没有取得什么进展.

以德国总理梅克尔为首的北欧债权国希望设下新红线,以防止欧洲央行担任欧元区银行业最高监管机构的协议,给本国纳税人带来新的负担.

梅克尔参加峰会前向德国议会表示,德国仍将反对共担欧元区成员国或其银行的债务.

德国代表团的一位消息人士称,在峰会会场,梅克尔反对在目前阶段为银行业设立一个共同解决基金,并拒绝推出大规模预算来帮助欧元区国家应对经济冲击,或对这些国家的结构性改革给予奖励.

根据会议纪录和一位与会者的描述,她反而认为欧盟国家应当集中精力整固自己的预算.

该消息人士称,欧洲理事会主席范龙佩提议通过三阶段努力来加强财政、经济和政治联盟,这使梅克尔感到愤怒,她表示范龙佩没有咨询成员国,这有些过分.

"我们谈的缓冲机制,要涉及800亿至1,000亿欧元的资金,这些钱从哪里来?"一位与会者引述梅克尔的话称.

法国总统奥郎德建议给进行改革的欧元区国家给予金融激励,并支持意大利提出的在计算预算赤字时剔除公共投资的建议,这将放宽欧盟的赤字计算标准.

西班牙和意大利则敦促宽松欧元区为奖励经济改革提供更多资金.这两个南欧大国正在竭力维持市场融资渠道,努力克服因撙节措施而加剧的衰退.

主持此次峰会的范龙佩告诫各国领导不可自满,他称,"我们拥有一流的储备货币,以及一个二流的经济和货币联盟.只要一日不解决这一问题,就会容易受到冲击."

一位外交官称,范龙佩告诉各成员国及政府首脑称,如果不能就处理破产银行的机制快速达成协议,统一的银行业监管机构就将无效.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉敦促领导人加快就业市场、养老金和福利体系的改革,并使服务业自由化,同时不放松财政纪律.

据引述,德拉吉称,"如果在这一背景下,世人看到成员国政府放松政策,我们将很快失去信用."

以英国和波兰为首的非欧元区国家呼吁欧元区领导人关注于保护及完善欧洲单一市场,避免加剧欧元区国家和非欧元区国家分歧的动议.

英国首相卡梅伦称,英国愿意帮助欧元区在一体化的道路上前进,但对其他不愿加入欧元区的成员国,必须要有灵活性.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

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