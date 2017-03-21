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时事要闻 | 2017年 3月 21日 星期二 21:47 BJT

欧盟领导人将在4月29日就英国退欧举行特别峰会--图斯克

路透布鲁塞尔3月21日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周二表示，欧盟27国领导人将在4月底会晤，就他们在英国退欧谈判中的谈判思路达成共识，此前英国政府正式通知它将在3月29日启动退欧进程。

这次会议是英国和欧盟可以正式开始谈判前的必要步骤。

“我将在4月29日、即周六要求欧洲理事会(European Council)采用英国退欧谈判的指导方针，”图斯克说。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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