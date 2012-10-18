欧盟领导人就建立单一银行业监管机构路线图达成妥协

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透布鲁塞尔10月18日电---在德法两国掩饰了在攻克欧债危机优先处理顺序上的分歧後,欧盟(EU)领导人就建立欧元区单一银行业监管机构的路线图达成了妥协.
浏览过周四欧盟峰会结论草案的外交官员称,领导人达成了共识,将目标定为在年底前完成法律框架,并且在2013年予以落实.
欧洲央行(ECB)何时有效地成为欧洲银行业监管机构这一问题十分重要,因为这将放行欧元区援助基金对受困银行直接进行资本重组,而不增添政府债务负担.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,这对"打破主权和银行间的恶性循环"至为关键.
该协议尚未明确欧洲银行业联盟的规模.在协议达成前,德国和法国领导人就欧盟加强控制各国预算,以及银行业监管问题意见不合.
自欧洲央行上个月称其准备无上限购买欧元区受困成员国债券以来,相应国家的借贷成本急速下滑,要求快速解决危机的一部分压力已经消失.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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