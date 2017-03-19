独家：“欧洲是我们共同的未来”--欧盟27国罗马声明草稿

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透布鲁塞尔3月17日 - “欧洲是我们共同的未来，”欧盟27国领导人计划下周在罗马作出这样的声明，在欧盟遭遇成立以来最大的倒退--英国退出后，对这一点仍然坚定不移。
下周会议是为了纪念60年前欧洲共同体的成立，届时将会公布这份名为“罗马声明”的一页半文件。27国力求通过这份声明标划出2019年英国退出之后欧盟未来的道路，路透事先看到了这份文件的草稿。
“我们决心加强彼此之间的团结一致，让欧盟变得更强大，更具韧性。团结既是必要之举，也是我们的自由选择，”声明称。
“如果我们各自为战，势将被全球发展所抛下。团结在一起，我们才能拥有最好的机会，发挥我们的影响，保卫我们共同的利益和价值...我们的联盟是不可分割的。”
这份草稿的日期为3月16日，由欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)草拟，下周将在各国政府之间进行讨论，周六罗马会议上最终采纳的版本可能会有修订。
“未来10年，我们希望欧盟能提供安全与保障，实现繁荣与可持续性，具有更加良好的社会结构，有意愿也有能力在全球发挥重大作用，”声明称。
尽管美国新任总统特朗普对国际贸易协议提出批评，但声明仍然承诺促进全球贸易，以发展欧盟单一市场并促进就业与创新。
“欧洲是我们共同的未来，”声明结尾重申了2007年欧共体成立50周年时柏林会议声明的最后一句。
图斯克这份草稿中对于允许欧盟多重发展速度的想法口气缓和。这一设想实际上是指成员国如果有意愿，可以在能够达成一致的方面加强联系，不愿意的国家则可以暂缓。
图斯克对此持反对态度，但这一想法逐渐得到德国以及欧盟官员的支持。
他们认为这是避免让疑欧主义、国家主义和民粹主义思潮吞没欧洲的唯一办法。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。