独家：“欧洲是我们共同的未来”--欧盟27国罗马声明草稿

路透布鲁塞尔3月17日 - “欧洲是我们共同的未来，”欧盟27国领导人计划下周在罗马作出这样的声明，在欧盟遭遇成立以来最大的倒退--英国退出后，对这一点仍然坚定不移。

下周会议是为了纪念60年前欧洲共同体的成立，届时将会公布这份名为“罗马声明”的一页半文件。27国力求通过这份声明标划出2019年英国退出之后欧盟未来的道路，路透事先看到了这份文件的草稿。

“我们决心加强彼此之间的团结一致，让欧盟变得更强大，更具韧性。团结既是必要之举，也是我们的自由选择，”声明称。

“如果我们各自为战，势将被全球发展所抛下。团结在一起，我们才能拥有最好的机会，发挥我们的影响，保卫我们共同的利益和价值...我们的联盟是不可分割的。”

这份草稿的日期为3月16日，由欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)草拟，下周将在各国政府之间进行讨论，周六罗马会议上最终采纳的版本可能会有修订。

“未来10年，我们希望欧盟能提供安全与保障，实现繁荣与可持续性，具有更加良好的社会结构，有意愿也有能力在全球发挥重大作用，”声明称。

尽管美国新任总统特朗普对国际贸易协议提出批评，但声明仍然承诺促进全球贸易，以发展欧盟单一市场并促进就业与创新。

“欧洲是我们共同的未来，”声明结尾重申了2007年欧共体成立50周年时柏林会议声明的最后一句。

图斯克这份草稿中对于允许欧盟多重发展速度的想法口气缓和。这一设想实际上是指成员国如果有意愿，可以在能够达成一致的方面加强联系，不愿意的国家则可以暂缓。

图斯克对此持反对态度，但这一想法逐渐得到德国以及欧盟官员的支持。

他们认为这是避免让疑欧主义、国家主义和民粹主义思潮吞没欧洲的唯一办法。(完)