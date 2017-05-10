欧盟欲起草法律解决在线平台对企业不公的问题

路透布鲁塞尔5月10日 - 欧盟执委会正在制订一项针对苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)等主要在线企业不公平操作的法律，因一些较小的欧洲竞争对手称上述企业滥用市场地位。

欧盟执委会周三表示，年底前将起草一份计划，解决涉及平台和企业间不公平契约性条款和交易实务的问题。

此前有人提议消除在线服务的壁垒，以提高欧洲企业与谷歌、苹果及Facebook (FB.O)等美国科技巨头竞争的机会。

Spotify、Rocket Internet (RKET.DE)和Deezer (DZR.PA)均曾投诉称，搜索引擎以及app商店等在线平台滥用其作为与客户接触门户的市场地位，以此推销自身的服务或是施加不对等的条款或条件。

欧盟执委会希望建立公平操作的标准，拿出改善透明度的措施，以及建立协助解决争端的制度。(完)