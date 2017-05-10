欧盟欲起草法律解决在线平台对企业不公的问题

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透布鲁塞尔5月10日 - 欧盟执委会正在制订一项针对苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOGL.O)等主要在线企业不公平操作的法律，因一些较小的欧洲竞争对手称上述企业滥用市场地位。
欧盟执委会周三表示，年底前将起草一份计划，解决涉及平台和企业间不公平契约性条款和交易实务的问题。
此前有人提议消除在线服务的壁垒，以提高欧洲企业与谷歌、苹果及Facebook (FB.O)等美国科技巨头竞争的机会。
Spotify、Rocket Internet (RKET.DE)和Deezer (DZR.PA)均曾投诉称，搜索引擎以及app商店等在线平台滥用其作为与客户接触门户的市场地位，以此推销自身的服务或是施加不对等的条款或条件。
欧盟执委会希望建立公平操作的标准，拿出改善透明度的措施，以及建立协助解决争端的制度。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
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路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。