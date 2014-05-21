欧盟执委会起诉汇控等三家大银行涉嫌操纵指标利率

路透布鲁塞尔5月20日 - 欧盟执委会周二起诉欧洲最大银行业者汇丰控股(HSBA.L)、美国摩根大通(JPM.N)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)，指控这些银行操纵与欧元有关的金融指标，且可能课以罚款。

欧盟执委会还表示，很快将起诉券商ICAPIAP.L，因涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

美国与欧洲监管机构到目前为止，已向10家银行和券商共计课以约60亿美元罚款，因后者操纵了Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)；与此同时检察官还以欺诈相关指控起诉了16人。

“执委会担心这三家银行可能参与了串谋扭曲欧元利率衍生工具正常定价流程的行为，”该竞争监管机构称。

这三家银行和ICAP去年12月拒绝和解该案。它们若证实违反欧盟反垄断法规，可能面临高达其全球营业额10%的罚金。

摩根大通称欧盟指控毫无根据，并将为此做出辩护。法国农业信贷银行表示将审视指控详情。汇丰控股称将竭力为自己辩护。

去年12月，包括德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和花旗集团(Citigroup)(C.N)等六家银行因类似问题，遭到创纪录的17亿欧元(23亿美元)罚款。这些银行对指控进行和解，罚金也从而减免10%。

在被问及目前对ICAP的Libor调查时，欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在新闻发布会上称，“未来几天或几周，我们可能将对该券商发布新的异议声明。”

身为全球最大同业经纪商的ICAP拒绝置评。去年9月，美国和欧洲当局因操纵日圆Libor指标而对10家机构罚款，ICAP也在其中。

阿尔穆尼亚还表示，对于外汇市场疑似操纵合谋案的调查，监管当局尚未决定下一步如何进行。外汇市场规模达数万亿(兆)之巨，是全球最大的市场。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 龚芳)

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