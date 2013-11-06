重发　　-《独家新闻》欧盟反垄断机构对六家LIBOR操纵银行罚款至少15亿欧元-消息

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(重发)
路透布鲁塞尔11月6日 - 一银行业消息人士周三表示，欧盟反垄断监管机构将对巴克莱 和苏格兰皇家银行 等六家涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的金融机构处以至少15亿欧元的创纪录罚款。
这位消息人士表示，全球最大的交易商经纪公司ICAP 和荷兰合作银行(Dutch Rabobank) 也在受处罚的银行之列。另外两家受罚机构的名称目前尚不清楚。
两位知情人士向路透证实，瑞士银行 因在欧盟执委会开始调查之初就主动交代了操纵LIBOR的事实，因此免于处罚。
路透周二报导，此次日圆Libor操纵罚款可能是欧盟执委会对市场操纵行为处以的最高罚款。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。