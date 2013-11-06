重发　　-《独家新闻》欧盟反垄断机构对六家LIBOR操纵银行罚款至少15亿欧元-消息

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路透布鲁塞尔11月6日 - 一银行业消息人士周三表示，欧盟反垄断监管机构将对巴克莱 和苏格兰皇家银行 等六家涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的金融机构处以至少15亿欧元的创纪录罚款。

这位消息人士表示，全球最大的交易商经纪公司ICAP 和荷兰合作银行(Dutch Rabobank) 也在受处罚的银行之列。另外两家受罚机构的名称目前尚不清楚。

两位知情人士向路透证实，瑞士银行 因在欧盟执委会开始调查之初就主动交代了操纵LIBOR的事实，因此免于处罚。

路透周二报导，此次日圆Libor操纵罚款可能是欧盟执委会对市场操纵行为处以的最高罚款。(完)