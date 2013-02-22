修正-欧洲金融: 反垄断官员阿尔穆尼亚称,怀疑贷款指标利率存在垄断现象

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
(删除标题中的赘字,并补上漏字)
路透巴黎2月22日 - 欧盟反垄断官员阿尔穆尼亚周五在一场演说中表示,与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)等贷款指标利率相关的产品疑似存在垄断现象.(完)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。