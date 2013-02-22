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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 16:44 BJT

修正-欧洲金融: 反垄断官员阿尔穆尼亚称,怀疑贷款指标利率存在垄断现象

(删除标题中的赘字,并补上漏字)

路透巴黎2月22日 - 欧盟反垄断官员阿尔穆尼亚周五在一场演说中表示,与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)等贷款指标利率相关的产品疑似存在垄断现象.(完)

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